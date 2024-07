Parliamo Manfredoniano: “Rascialètte”

Rascialètte (o anche rascéle s.m. = capocollo

Si tratta di un taglio di carne suina o ovina staccato dalla nuca alla spalla, per ricavarne bistecche.

Quella di maiale può essere rifinita e venduta senz’osso, ed è ottima alla brace o anche in padella.

Quella di agnellone o di capra è eccellente in umido.



‘U rascialètte è molto apprezzato sia dalle nostre massaie, perché di facile preparazione e sia dai familiari, perché si rivela una pietanza molto gustosa e tenera