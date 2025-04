[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Parliamo Manfredoniano: “Palma ‘mbosse, grègna grosse”

Palma ‘mbosse, grègna grosse.

Palma bagnata, bica grossa.

Questo proverbio contadino auspica una bella pioggia la Domenica delle Palme, perché la precipitazione è ritenuta benefica e nutritiva per la pianta del frumento, a primavera ancora in fase di crescita.

L’antica tradizione ebraica festeggiava la Pasqua (Pesach) in ricordo del passaggio del Mar Rosso di Mosè e del Popolo eletto in fuga dall’Egitto.

Per tradizione gli Ebrei hanno collocato questa Festa il primo sabato dopo il plenilunio di primavera.. Anche Gesù volle mangiare la Pasqua ebraica, a base di erbe amare, pane azzimo, agnello, assieme ai suoi apostoli.

Sulla tradizione giudaica si è innestata quella cristiana, eleggendo però la Domenica al posto del Sabato.

Perciò la Domenica delle Palme cade poco prima di questa fase lunare.