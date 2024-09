Parco Nazionale del Gargano – Rifiuti abbandonati, un pericolo per l’uomo e per gli animali

Durante un giro di controllo e monitoraggio del territorio, effettuato dalle Guardie Ambientali Italiane coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, è stato riscontrato lungo la SP.59 che collega l’ex stazione Ferroviaria Frattarolo all’ex stazione ferroviaria di Candelaro, rifiuti abbandonati illegalmente lungo il bordo stradale. Abbandonare rifiuti con una tale naturalezza (sulla strada)

pare che le aree protette siano esenti da controlli..

Dopo l’abbandono illecito di rifiuti sul territorio, nasce un’altro grave problema, quello che all’interno di un’area naturale protetta, popolata da diverse specie di fauna selvatica, tra cui i CINGHIALI, la monnezza lasciata in prossimità di strade, “anche se poco trafficate” rappresenta un serio pericolo sia per gli animali che per l’uomo.



Gli animali attratti dalla presenza di cibo si avvicinano incuranti del pericolo che corrono, creando grossi problemi in particolare agli automobilisti, causando incidenti stradali, che si verificano quando gli animali si avvicinano alle strade in cerca di cibo.

Se le istituzioni non riescono con multe esemplari a contrastare lo schifo dell’abbandono di rifiuti, perlomeno si adottassero a rimuovere quello schifo a bordo strade!!

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane