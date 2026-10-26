Parco Gargano, WWF: “Basta temporeggiare”

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PARCO NAZIONALE DEL GARGANO, L’APPELLO DEL WWF FOGGIA: “BASTA TEMPOREGGIARE, IL MINISTERO E LA REGIONE NOMININO SUBITO UNA GUIDA QUALIFICATA E INATTACCABILE”.

Il Gargano non può più aspettare. La situazione amministrativa in cui versa l’Ente Parco ha raggiunto un livello di stallo inaccettabile per un’area protetta di così straordinaria complessità ecologica e valenza paesaggistica. I numeri di questa paralisi sono impietosi: il Parco è attualmente senza un Presidente, risulta privo di un Direttore effettivo da almeno dieci anni ed è completamente orfano del Consiglio Direttivo dal 2020. È inoltre ancora privo dei suoi strumenti di governo: Piano del Parco, Regolamento e Piano Economico e Sociale.

Questo intollerabile vuoto gestionale blocca le azioni di conservazione della biodiversità, la ricerca scientifica e le opportunità di sviluppo sostenibile per le comunità locali che hanno bisogno di un organo gestionale nel pieno delle sue funzioni per poter programmare le attività con una visione di lungo respiro e per nominare finalmente un direttore stabile e qualificato.

Apprezziamo il percorso di ascolto, promozione e valorizzazione del territorio avviato dall’attuale Commissario straordinario, l’avv. Raffaele Di Mauro; pertanto, il WWF Foggia ritiene che la politica non possa più continuare a tenere in ostaggio il Gargano, prolungando a tempo indeterminato il commissariamento, per regolare i conti al proprio interno. I segnali di risveglio di questo ultimo anno, dopo i prolungati “anni bui” che hanno pesantemente segnato l’operatività dell’Ente, non possono e non devono essere ignorati. Disperdere questo nuovo capitale di dialogo con il territorio sarebbe un errore imperdonabile.

Ora basta temporeggiare. Le logiche di attesa hanno già sottratto troppo tempo prezioso alla tutela del nostro Gargano. Dopo la formalizzazione della nuova terna per il Presidente del Parco, il Ministero dell’Ambiente e la Regione Puglia hanno il preciso dovere istituzionale di dare risposte concrete e immediate. È imperativo procedere alla nomina negli organi direttivi dell’Ente Parco di figure altamente qualificate, dotate di comprovate competenze e di un profilo assolutamente inattaccabile, capaci di guidare l’Ente fuori da questa lunga empasse.

La salvaguardia del nostro patrimonio naturale richiede continuità, visione e rigore.

Il WWF Foggia continuerà a vigilare con la massima attenzione affinché gli sforzi profusi per ricucire il rapporto tra l’Ente Parco e il territorio non vengano vanificati da ulteriori, ingiustificabili ritardi politici.

Foggia, 26-10-2026

WWF Foggia