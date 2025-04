Parcheggi di negozi: il dissuasore della sosta per riservare i posti auto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Hai un negozio, vivi in una grande città e vuoi avere il tuo spazio auto sempre libero per quando arrivi la mattina in orario di apertura e nei giorni festivi per la manutenzione e pulizia dei locali? Se hai un parcheggio riservato ai clienti puoi installare sullo stallo a te dedicato il dissuasore della sosta PB203.

Cosa sono i dissuasori della sosta e le caratteristiche del PB203

I dissuasori di sosta e parcheggio comprendono una vasta gamma di dispositivi progettati per impedire o regolamentare la sosta in specifiche aree. Tra questi troviamo soluzioni fisse come transenne, paletti in ferro, panettoni in calcestruzzo e fioriere, ideali per delimitare zone dove il parcheggio non è mai consentito, come le aree pedonali. Il dissuasore di parcheggio PB203 è dotato di una base motorizzata a basso profilo che solleva e abbassa un ampio archetto. Grazie alle sue dimensioni, questo sistema impedisce il parcheggio fraudolento tra stalli adiacenti, rendendolo particolarmente efficace in aree con più posti auto affiancati. L’archetto PB203 può essere alimentato sia a batteria che tramite rete elettrica. Nella versione a batteria, garantisce un’autonomia fino a 6 mesi con un utilizzo medio di 6 accessi al giorno. La ricarica può avvenire con un normale caricabatterie da auto o con il caricatore specifico disponibile nel kit accessori.

Titolare di un negozio o attività commerciale? Mantieni libero il tuo parcheggio con l’apposito dissuasore

Sei il titolare di un negozio o di un’attività commerciale e hai difficoltà a mantenere libero il tuo parcheggio? Evita occupazioni indesiderate e garantisci ai tuoi clienti un posto sempre disponibile con l’apposito dissuasore di sosta. Grazie alla sua struttura resistente e alla tecnologia motorizzata, il dissuasore ti permette di controllare l’accesso in modo semplice ed efficace. Può essere alimentato a batteria o tramite rete elettrica, con un’autonomia fino a 6 mesi nella versione a batteria. Facile da installare e utilizzare, rappresenta la soluzione ideale per chi desidera proteggere i propri spazi senza complicazioni. Non lasciare che il tuo parcheggio venga occupato da chi non ne ha diritto: scegli un sistema affidabile e duraturo per la tua attività,

Tre caratteristiche del migliore archetto per posto auto

Il miglior archetto per posto auto deve avere queste tre caratteristiche fondamentali:

Robustezza e resistenza – Deve essere realizzato con materiali di alta qualità, come acciaio zincato o alluminio, per resistere agli urti, agli agenti atmosferici e all’usura nel tempo. Sistema di sollevamento motorizzato – Un meccanismo automatico, alimentato a batteria o tramite rete elettrica, consente di alzare e abbassare l’archetto con facilità, garantendo un utilizzo comodo e sicuro. Autonomia e praticità – Nella versione a batteria, l’archetto dovrebbe assicurare un lungo periodo di funzionamento senza necessità di ricariche frequenti, oltre a essere semplice da installare e manutenere.

