[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Papa Francesco ricoverato al Gemelli di Roma

Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli “per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso”.

È quanto riferisce la Sala stampa vaticana.

La Sala Stampa vaticana fa sapere che Francesco questa mattina, dopo le udienze a Casa Santa Marta, sarà ricoverato nel Policlinico romano per “alcuni necessari accertamenti diagnostici” e per “proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite” di cui è affetto da giorni.