Papa Francesco con la voce affaticata, non legge l’omelia della Domenica delle Palme e resta in silenzio

Papa Francesco con la voce affaticata nella domenica delle Palme che in Piazza San Pietro ha attirato oltre 25.000 persone. Papa Francesco non ha legge l’omelia che aveva preparato per l’importante messa delle Palme. Il Papa ha introdotto i riti della settimana santa con voce affaticata. Alla fine della lettura del Vangelo ha fatto seguito un suo momento di silenzio, poi direttamente si è passati al credo senza l’omelia del Papa.

Papa Francesco con la voce affaticata

Secondo la Città del Vaticano erano oltre 25mila i fedeli che hanno preso parte in Piazza San Pietro alle celebrazioni della domenica delle Palme. Al termine della cerimonia, Papa Francesco ha ricordato le vittime dell’attentato di Mosca: “Il Signore le accolga nella sua pace, conforti le loro famiglie e converta il cuore di quanti organizzano e attuano queste azioni disumane che offendono Dio”.