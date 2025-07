Paolo e Massimo Ciavarro insieme in vacanza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A quattro mesi dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, la famiglia continua a mantenere vivo il suo ricordo. Quest’estate, per la prima volta, i familiari dell’attrice non sono insieme a lei, ma Paolo, suo figlio, sente comunque la sua presenza e il suo affetto, facendo ciò che le avrebbe reso più felice: vedere le persone che ha amato tutte insieme.

Il pensiero di Paolo e Massimo Ciavarro per Eleonora Giorgi

Attraverso un post su Instagram, Paolo ha condiviso alcune foto di una vacanza a Lampedusa, dove è in compagnia del papà, Massimo Ciavarro, e del suo giovane figlio Gabriele. La famiglia, che da anni vive sull’isola, si sta godendo alcuni giorni di relax tra mare, barca e pesca, creando nuovi ricordi e sorrisi. La presenza di Massimo, ex compagno di Eleonora e padre di Paolo, rappresenta un legame forte e duraturo, che si rinnova anche in questi momenti di intimità familiare.

Tra i commenti, anche quello di Clizia Incorvaia, compagna di Paolo, che ha scritto: “Ele sarebbe felice”. Un pensiero dolce e rispettoso, che testimonia quanto il ricordo dell’attrice sia vivo nei cuori di tutti.