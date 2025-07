Clizia Incorvaia ricorda Eleonora Giorgi: “Ci diceva sempre ‘godetevi la vita’”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quattro mesi dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi, il ricordo della grande attrice e madre affettuosa rimane vivo nel cuore di chi l’ha amata. Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025, aveva condiviso con i suoi figli, Andrea e Paolo, il suo percorso di dolore e speranza, trasmettendo sempre il suo amore per la vita.

Prima della sua morte, aveva avuto la gioia di partecipare ai matrimoni dei figli, un momento che le aveva regalato grande felicità. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, in particolare, hanno deciso di anticipare le nozze per permettere a Giorgi di festeggiare con loro, scegliendo la Versilia, luogo simbolo per la famiglia, dove la stessa Giorgi aveva incontrato Massimo Ciavarro sul set di “Sapore di mare”.

L’anniversario di nozze di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Oggi, Clizia e Paolo celebrano il loro primo anniversario di nozze in Sicilia, terra di radici e di amore, circondati dall’affetto degli amici e della famiglia. Ricordando Eleonora, Clizia dice: “Ci manca tanto, ma questi mesi ci hanno resi ancora più uniti, e celebriamo con gioia e gratitudine il nostro amore, come avrebbe voluto lei”. Eleonora Giorgi resta un esempio di forza e vitalità, e il suo insegnamento di “godersi la vita” continua a ispirare chi le è stato vicino.