[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Paolo Campo: “Manfredonia mi ha dato tutto ed io mi sono impegnato a dare tutto me stesso a Manfredonia”

Grazie, alle migliaia di cittadine e cittadini che anche questa volta, ancora una volta mi hanno gratificato con la loro stima e la loro fiducia compiendo un gesto normale, oggi ritenuto rivoluzionario: votare.



Grazie, alle manfredoniane e i manfredoniani che mi hanno abbracciato e sorriso, sostenuto e incoraggiato; negli ultimi 30 anni e non solo in questa campagna elettorale. L’ho detto e lo ribadisco: Manfredonia mi ha dato tutto e io mi sono impegnato a dare tutto me stesso a Manfredonia. Il consenso elettorale ottenuto anche questa volta mi conforta e rasserena.



Grazie, alla comunità del Partito Democratico di Manfredonia e della provincia di Foggia. Senza il grande e generoso sforzo corale di questi ultimi mesi non sarei riuscito ad ottenere il risultato che ora posso condividere con tantissimi militanti e dirigenti animati da grande passione politica e impegno civico.

Grazie! Grazie! Grazie!

Paolo Campo