Paolo Belli racconta del momento difficile di sua moglie

Paolo Belli, noto musicista e volto di Milly Carlucci a “Ballando con le Stelle”, ha condiviso con il settimanale Oggi un episodio molto difficile della sua vita, parlando apertamente delle sfide affrontate nell’ultimo anno. L’artista ha rivelato che sua moglie Deanna ha avuto un problema di salute molto serio, che l’ha portato a interrompere il suo tour teatrale per dedicarsi completamente a lei. “L’ultimo anno è stato terribile” ha detto Belli, spiegando come i tredici mesi di battaglia contro la malattia siano stati un momento di grande sofferenza, ma anche di speranza e rinascita. Fortunatamente, due mesi fa è arrivata la notizia che tutto si fosse risolto, portando un’ondata di gioia nella loro famiglia.

Paolo Belli: “Stare senza mia moglie è come perdere una gamba”

Paolo ha descritto la forza e l’ironia di Deanna, che nonostante tutto non ha mai perso il sorriso, e ha sottolineato quanto il suo ruolo di moglie e compagna sia fondamentale nella sua vita. “Potrei perdere il lavoro, ma stare senza mia moglie sarebbe come perdere una gamba, non riuscirei a camminare” ha confidato. La sua gratitudine verso Deanna e il riferimento ai loro ruoli di “generale” e “generale supremo” riflettono l’amore profondo e il rispetto reciproco che li lega. Belli ha anche condiviso come, nonostante le difficoltà, abbia trovato nella famiglia e nel suo amore per Deanna la forza per andare avanti.

Quest’anno, l’artista festeggia 40 anni di carriera e si prepara a un’estate di concerti con la Big Band, anticipando anche l’uscita del suo nuovo album in autunno. La storia di Paolo e Deanna, iniziata da giovani e consolidata nel tempo, testimonia un amore duraturo che ha saputo superare anche le prove più dure. La loro vicenda ispira e ricorda l’importanza della famiglia e della resilienza nei momenti difficili.