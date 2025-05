Paola Iezzi confessa di aver pensato spesso alla morte: la rivelazione spiazza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Paola Iezzi è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve, dove si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua sfera personale.

La nota cantante ha parlato dell’esordio nel mondo della musica insieme alla sorella Chiara, un sodalizio che quest’ultima aveva deciso di interrompere dopo circa dieci anni. Lei non aveva scelto di separarsi e di mettere fine alla carriera che avevano intrapreso insieme, è stata una scelta che ha subito e che l’ha fatta soffrire molto.

Paola Iezzi e i pensieri ‘negativi’: la cantante è stata costretta a chiedere aiuto

Lei e la sorella vivevano totalmente in simbiosi, ma finirono per mescolare vita privata e lavoro, questo col tempo si è rivelata una cosa negativa. Dopo la ‘rottura’, che ha causato delle fazioni per un po’ anche nel loro rapporto personale, Chiara Iezzi ha iniziato a sentirsi persa, sentiva che nulla aveva più senso.

Quando si è resa conto che da sola non ce la faceva a superare quel periodo di crisi personale ha dovuto accettare il fatto che era arrivato il momento di farsi aiutare per capire cosa le stava succedendo. Alla conduttrice la cantante ha rivelato di aver iniziato una cura antidepressiva che l’ha aiutata moltissimo. Paola Iezzi si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni anche sulla sua sfera sentimentale. Ha fatto sapere che da circa diciotto anni è legata sentimentalmente al fotografo Paolo Santambrogio, i due hanno anche provato a metter su famiglia ma i figli non sono arrivati.