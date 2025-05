Cecilia Rodriguez lancia una pungente frecciatina all’ex: “Lì dovevo capire che non era la persona giusta”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cecilia Rodriguez è stata ospite di Valentina Ferragni nel suo podcast ‘Storie Oltre Le Stories’, dove si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua sfera personale.

Oltre ad aver parlato del rapporto con Belen Rodriguez e della sua relazione con Ignazio Moser la nota influencer è tornata a parlare anche del suo ex fidanzato, al quale ha lanciato una pungente frecciatina. Prima di innamorarsi del suo attuale marito Cecilia Rodriguez per qualche anno è stata legata sentimentalmente all’ex volto noto di Uomini e Donne Francesco Monte. La loro storia d’amore è giunta al capolinea in diretta televisiva durante la partecipazione di lei al Grande Fratello Vip.

Cecilia Rodriguez torna a parlare dell’ex Francesco Monte: cosa ha detto l’influencer

La sorella di Belen Rodriguez nella casa più spiata d’Italia ha perso la testa per Ignazio Moser ed è per questo motivo che ha lasciato l’ex fidanzato, pensa però che avrebbe dovuto chiudere con lui prima. A Valentina Ferragni ha raccontato che lui la criticò duramente dopo la chiamata per la partecipazione al Grande Fratello dicendole che piangeva perché l’avevano chiamata solo perché è la sorella di Belen invece di pensare a chi vorrebbe partecipare ma non viene chiamato.

In quel momento Cecilia Rodriguez non si è sentita capita e per lei è stato orrendo. Ha poi rivelato: “Mi ha sputato in faccia che mi avevano chiamata solo perché ero la sorella di Belen. Lì dovevo capire che non era la persona giusta per me“. La modella argentina ha anche detto che forse Francesco Monte era geloso oppure era un po’ in competizione perché voleva farlo lui il reality per emergere. A detta sua quelli erano segnali ma lei ancora non li vedeva.