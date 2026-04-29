Paola Caruso eliminata dal Grande Fratello Vip 2026: “Sono fiera di me stessa”

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Paola Caruso eliminata dal Grande Fratello Vip 2026

Paola Caruso è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2026. La showgirl ha dovuto abbandonare definitivamente la casa dopo essere risultata la meno votata al televoto contro Alessandra Mussolini, Marco Berry e Lucia Ilardo.

Il verdetto del televoto

Il pubblico ha deciso senza possibilità di appello: Paola Caruso è la concorrente eliminata della puntata. A differenza della settimana precedente, questa volta non c’è stato alcun colpo di scena o eliminazione “finta”, ma un’uscita definitiva dal reality.

Le parole di Paola Caruso dopo l’eliminazione

Dopo aver appreso il risultato, Paola Caruso ha commentato con sincerità il suo percorso nella casa:

“Me lo aspettavo, ho deciso di entrare qui con un percorso mio, di essere quella che sono senza maschere. Non ho mai giocato e magari non ho capito le dinamiche. Sono contenta, non ho rimorsi. Sono fiera di me stessa”.

Un messaggio chiaro: nessun rimpianto per un’esperienza vissuta con autenticità.

Il rapporto con Antonella Elia

Prima di uscire, la showgirl ha salutato tutti i concorrenti, evitando però il confronto con Antonella Elia, con cui i rapporti sono sempre stati tesi.

La reazione di Elia non si è fatta attendere:

“Sono felice che sia stata eliminata, non mi dispiace”.

Il precedente del “finto” addio

Solo una settimana fa, Paola Caruso era già uscita dalla casa, ma si trattava di un’eliminazione temporanea. La concorrente era stata infatti trasferita nel monolocale, all’insaputa degli altri gieffini.

Al suo rientro aveva dichiarato con sicurezza:

“Sono la regina, vi manderò tutti a casa”.

Stavolta è davvero finita

Questa volta, però, non ci sono stati colpi di scena: il pubblico ha deciso e Paola Caruso ha dovuto lasciare definitivamente il Grande Fratello Vip 2026.