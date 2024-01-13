"Il Pandoro dello scandalo" di Chiara Ferragni rivenduto a 600 euro

Il Pandoro di Chiara Ferragni del 2022, scaduto nel 2023 viene rivenuto online a prezzi da capogiro. Avrebbe raggiunto il valore di 600 euro.Alcuni utenti, che mesi fa avevano acquistato il Pandoro gr...

Il Pandoro di Chiara Ferragni del 2022, scaduto nel 2023 viene rivenuto online a prezzi da capogiro. Avrebbe raggiunto il valore di 600 euro.

Alcuni utenti, che mesi fa avevano acquistato il Pandoro griffato di Chiara Ferragni, divenuto nelle ultime settimane, un vero e proprio caso mediatico, lo vendono all'asta. Il Pandoro, anche se scaduto, raggiunge somme da capogiro. Infatti, sarebbe stato messo in vendita sulle piattaforme e-commerce con un prezzo di partenza pari a 50 euro. L'asta in poche ore avrebbe raggiunto il valore di 300 euro. Il Pandoro non è più commestibile, in quanto è scaduto. Gli annunci aumentano quotidianamente e alcuni utenti che hanno voluto strafare, lo hanno messo in vendita a 599 euro. C'è anche chi vende la scatola vuota a 100 euro.

Il fascino dei cimeli delle celebrità: la psicologia dietro il fenomeno

Fan e collezionisti sono disposti a pagare somme stratosferiche per accaparrarsi i cimeli delle celebrità. Nel 2008 hanno venduto un fazzoletto usato da Scarlett Johansson per £ 3.600 su eBay. Nel 2012 hanno comprato a 72.000 sterline un toast mordicchiato da Niall Horan dei One Directione. Qual è la psicologia dietro questo fenomeno? Nel caso dei cimeli, gli oggetti sono stati a contatto con le personalità famose che li hanno posseduti. Si pensa che le qualità della celebrità, possano essere trasferite a chi acquista l'oggetto, mediante l'oggetto stesso. Alcune persone, si illudono che possedere una giacca di Michael Jackson, farà guadagnare loro un po' del talento del Re del Pop.

Dal Pandoro alle lacrime della Ferragni: tutto venduto su e-Bay

Nel caso di Chiara Ferragni, c'è anche chi sempre su e-Bay ha provato a vendere un barattolino con le sue lacrime, sul quale è ritratta una piccola versione dell’influencer in lacrime, seduta su un tappeto di contanti. La Ferragni, multata dall'Antutrust, è il personaggio del momento, e tutto ciò che le riguarda da vicino, dal Pandoro alle sue lacrime, diventa, come il fazzoletto di Scarlett Johansson o la giacca di Michael Jackson, un affare per collezionisti.