La tuta del “pentimento” della Ferragni costa 600 euro ed è sold out.

Nel video di scuse relativo al caso Balocco l'influencer, blogger e imprenditrice Chiara Ferragni, indossa una tuta che costa 600 euro ed è in poche ore andata sold out. La tuta del "pentimento” e la...

Nel video di scuse relativo al caso Balocco l'influencer, blogger e imprenditrice Chiara Ferragni, indossa una tuta che costa 600 euro ed è in poche ore andata sold out.

La tuta del "pentimento” e la comunicazione non verbale

Si tratta di un capo in lana grigia con due tasche sul petto, firmata Laneus. La stessa tuta era stata indossata dall'influencer l'8 dicembre a Sankt Moritz, ma era completamente passata inosservata. Il profilo social di Laneus, approfittando delle ultime vicende, ha repostato proprio quello scatto fatto in montagna l’8 dicembre. In poche ore la tuta, disponibile in tre colori è andata sold out. La scelta di indossare quel capo non è stata affatto casuale almeno in termini di scelta cromatica: il grigio, infatti è molto in voga nei cosiddetti apology video, ovvero i video di scuse che le celebrità pubblicano sui social dopo aver commesso un errore che potrebbe costargli molto sia in termini di credibilità che di follower.

Tuta sold out, Il “mea culpa”organizzato a tavolino

I video, che sembrano improvvisati, seguono delle linee guida ben precise: volti quasi privi di trucco, fondo neutro e abbigliamento basic. La comunicazione non verbale è importante tanto quella verbale e questo Chiara e chi fa il suo mestiere, lo sa molto bene. Un altro colore non avrebbe suscitato commozione e di conseguenza non avrebbe sortito lo stesso effetto. Con il “mea culpa” organizzato a tavolino, la regina dei social ha fatto ancora una volta centro!