Pamela Petrarolo minacciata di morte dai fan di Zeudi Di Palma: la reazione dell’ex Miss Italia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pamela Petrarolo è stata tra le concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo l’esperienza nel reality show, la donna ha aperto l’Angolo Malena dove alcuni ospiti rispondono alle sue domande. In questo frangente, l’ex membro delle Non è la Rai si è più volte lamentata degli attacchi da parte di alcuni fandom tossici. Nel corso delle ultime ore, Pamela Petrarolo è tornata a fare notizia, pubblicando alcune storie su Instagram. In esse un fan di Zeudi Di Palma minaccia di morte lei e le sue figlie con le seguenti parole: “Le reti sono pericolose e potresti imbatterti in persone come me che faranno del male a tua figlia Alice e ad Angie con energia negativa”. La donna a questo punto ha scritto un lungo post per denunciare questa spiacevole situazione. Nel messaggio pubblicato sui social si legge: “Questo è un briciolo di tutta la melma che mi sto prendendo da giorni e mi chiedo: perché non si può commentare una persona che ha partecipato ad un reality show senza essere minacciata o aggredita?“

Zeudi Di Palma difende i suoi fan dopo le accuse di Pamela Petrarolo

Nello sfogo, Pamela Petrarolo ha lanciato un’accusa a Zeudi Di Palma con queste parole: “Cosa c’è dietro questo movimento d’odio ed al silenzio della beniamina di questa gente matta?”. Neanche a dirlo, il post dell’ex concorrente del Grande Fratello ha fatto il giro della rete, tanto da scatenare la reazione della diretta interessata. Nel corso della giornata di ieri 6 maggio, l’ex Miss Italia ha fatto una diretta su Tiktok, prendendo le difese dei suo fan: “sono molto grata e contenta del mio fandom al di là delle critiche che riceve, penso che vogliano vedere sempre il marcio, io sono molto contenta di voi.. amo voi mi fate felice ogni giorno”. Insomma a detta della finalista del Grande Fratello i suoi fan non avrebbero sbagliato niente ma sarà davvero così? Noi facciamo fatica a crederci!