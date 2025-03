Grande Fratello: Zeudi Di Palma rompe con Shaila e Lorenzo?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La tensione cresce nella casa del Grande Fratello mentre i concorrenti si preparano alla proclamazione del quarto finalista, attesa per domani. I giochi sono ormai agli sgoccioli: il 31 marzo andrà in onda l’ultima puntata di questa lunga edizione, ponendo fine a mesi di convivenze forzate, alleanze, litigi e confessionali infuocati. Con la finale alle porte, le strategie si fanno sempre più evidenti. C’è chi prova a stringere nuovi legami, chi si isola per non sbagliare le ultime mosse e chi, forse, ha capito che l’unico modo per resistere è volare basso e non esporsi troppo. Fuori, però, il mondo è cambiato. L’entusiasmo che un tempo travolgeva i protagonisti del reality sembra essersi affievolito. Se in passato uscire dalla Casa significava bagni di folla e fan in delirio, oggi il rischio è quello di tornare in un silenzio quasi totale. L’anonimato, insomma, non è più una condizione che si perde con il reality: in molti casi, ci si rientra prima ancora di accorgersene. In attesa della finale, gli inquilini continuano a giocare le loro carte. Ma una domanda aleggia nella Casa: dopo il Grande Fratello… ci sarà davvero qualcosa? Nel frattempo, Zeudi Di Palma sembrerebbe aver deciso allontanarsi da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. A far sospettare questa eventualità, una particolare dichiarazione daell’ex Miss Italia: “Alcuni sono troppo accaniti, nei miei riguardi sono diversi e non so perché. Sono più proiettati verso il gioco”.

Grande Fratello: il giudizio di Zeudi su Shaila e Lorenzo

Nella casa del Grande Fratello le strategie si fanno sempre più evidenti, anche perché domani verrà annunciato il quarto finalista. Il 31 marzo, invece, si tirerà finalmente il sipario su questa lunga edizione, e per i concorrenti sarà tempo di tornare alla normalità, lontani dai riflettori. Una volta fuori, infatti, difficilmente troveranno l’accoglienza calorosa che forse immaginavano. Confidandosi con l’amica Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma ra dichiarato: “Voglio condividere momenti profondo con le persone con cui ho un legame, non mi apro con tutti facilmente”.

Le strategie dei gieffini

La soglia della sopportazione è ormai al limite, sia per chi è dentro la Casa sia per chi segue da casa. All’orizzonte, infatti, si profilano The Couple e una nuova – e prevedibilmente deludente – edizione de L’Isola dei Famosi, che a quanto pare Mediaset continua a proporre senza una reale idea su come renderla nuovamente interessante. Nel frattempo, il Grande Fratello si avvia alla conclusione: mancano solo due puntate e, come prevedibile, iniziano a emergere dinamiche e giochi di potere. Zeudi avrebbe deciso di prendere le distanze dal duo Shaila-Lorenzo, avvicinandosi invece a Chiara, con cui sembra aver ritrovato un’intesa. Tuttavia, rispetto alla 23enne partenopea, Chiara pare essere più esplicita nelle sue intenzioni e meno sibillina. Domani occhi puntati sulla nuova proclamazione: la quarta finalista potrebbe essere proprio la concorrente trentina.

Zeudi ha deciso di stare lontana dagli Shailenzo, spiegando il perché