Pamela Genini, il mistero della candele sulla sua tomba

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Prima ancora della scoperta choc della profanazione della tomba di Pamela Genini, la famiglia viveva già in un clima carico di inquietudine. A emergere, nelle ultime ore, è un dettaglio che aggiunge ombre a una vicenda già drammatica: qualcuno si sarebbe introdotto di notte nel cimitero lasciando candele sulla sepoltura della giovane. Un elemento che, secondo i familiari, non può essere casuale e che oggi viene riletto alla luce dello scempio compiuto sul corpo della 29enne, uccisa dall’ex compagno e poi violata anche dopo la morte.

Le candele e l’ipotesi dell’ossessione

Il racconto della madre di Pamela Genini è preciso e inquietante. Alcune candele trovate sulla tomba della ragazza risultavano parzialmente consumate, segno – secondo le ipotesi da parte della famiglia – che fossero state accese durante la notte, quando il cimitero era chiuso. Questo dettaglio ha rafforzato nei familiari di Pamela il sospetto che qualcuno frequentasse il luogo in orari insoliti, con un comportamento ripetuto e non occasionale.

Da qui prende corpo una delle piste più discusse: quella di una persona ossessionata dalla giovane, capace di tornare più volte sulla sua tomba fino ad arrivare, secondo gli investigatori, al gesto estremo della profanazione. Un’ipotesi che si affianca ad altre, ma che al momento appare tra le più coerenti con la natura del gesto, definito dagli inquirenti come qualcosa di complesso e difficilmente improvvisato.

Il contesto resta però pieno di interrogativi. La famiglia esclude minacce dirette o legate a questioni economiche e tende a concentrarsi proprio sulla figura di un possibile individuo disturbato, attratto in modo morboso dalla vittima.

Intanto le indagini proseguono tra analisi scientifiche e ricostruzioni temporali, nel tentativo di capire quando sia avvenuta la profanazione e chi possa aver avuto accesso al cimitero senza lasciare tracce evidenti. Resta un dato: quelle candele, oggi, non appaiono più come un gesto isolato, ma come il possibile preludio dell’azione scellerata sul corpo della povera ragazza.