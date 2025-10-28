[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Paganese-Manfredonia si gioca di sera! Fischio d’inizio alle ore 19

Paganese-Manfredonia si giocherà domenica 2 novembre alle ore 19. Le due società hanno appena comunicato l’orario insolito della disputa della gara.

Il club di casa, inoltre, comunica che la prossima gara in programma contro il Manfredonia, sarà “Giornata Azzurra”. In occasione di questa giornata, non saranno validi abbonamenti, accrediti e biglietti di favore.

L’ingresso allo stadio sarà consentito esclusivamente tramite l’acquisto del biglietto singolo.