Pagamento assegno unico marzo 2026, le date Inps

L’Assegno Unico e Universale rappresenta il principale sostegno economico per le famiglie italiane con figli a carico. Con l’arrivo di marzo 2026, si apre una fase cruciale per milioni di beneficiari: è proprio da questo mese, infatti, che l’INPS ricalcola gli importi in base all’attestazione ISEE 2026.

Ecco il calendario dei pagamenti di marzo 2026, le nuove soglie di reddito rivalutate e le procedure necessarie per assicurarsi l’accredito corretto senza penalizzazioni.

Calendario pagamenti assegno unico marzo 2026

L’INPS, attraverso la circolare di fine anno, ha già definito le finestre temporali per l’erogazione del sussidio. Per il mese di marzo 2026, le date variano a seconda della situazione del nucleo familiare:

19 e 20 marzo 2026: per le famiglie che hanno già ricevuto l’assegno nei mesi precedenti e non hanno subito variazioni nel nucleo o nelle condizioni della domanda.

per le famiglie che hanno già ricevuto l’assegno nei mesi precedenti e non hanno subito variazioni nel nucleo o nelle condizioni della domanda. Ultima settimana di marzo (dal 24 al 31): per chi ha presentato una nuova domanda, per chi ha inoltrato una modifica (es. nascita di un figlio) o per i nuclei il cui ISEE ha subito variazioni significative che richiedono un ricalcolo da parte dell’Istituto.

L’importanza dell’ISEE 2026: scadenze e arretrati

Marzo è il mese “spartiacque”. Chi ha presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) entro il 28 febbraio 2026 riceverà l’importo aggiornato già con il pagamento di metà mese.

Cosa succede se non hai ancora aggiornato l’ISEE?

Pagamento al minimo: In assenza di un ISEE 2026 valido, l’INPS erogherà d’ufficio la quota minima prevista (circa 58,30 euro per figlio minorenne). Scadenza del 30 giugno: C’è tempo fino alla fine di giugno per regolarizzare la propria posizione. Presentando l’ISEE entro questa data, si ha diritto agli arretrati a partire da marzo. Oltre tale termine, gli aumenti decorreranno solo dal mese di presentazione della domanda, perdendo definitivamente i mesi precedenti.

Nuovi importi e rivalutazione 2026

Grazie alla rivalutazione annuale legata al tasso di inflazione, gli importi dell’Assegno Unico per il 2026 hanno subito un leggero incremento.

Importo Massimo: Spetta ai nuclei con ISEE fino a 17.468,51 euro (prima soglia) e ammonta a circa 203,80 euro per figlio minorenne.

Spetta ai nuclei con ISEE fino a (prima soglia) e ammonta a circa per figlio minorenne. Importo Minimo: Riconosciuto per ISEE superiori a 46.582,71 euro o in assenza di attestazione, pari a circa 58,30 euro.

Tra queste due soglie, l’importo decresce in maniera lineare, garantendo un sostegno proporzionale alla reale capacità economica della famiglia.

Maggiorazioni previste per il 2026

Oltre alla quota base, sono confermate diverse maggiorazioni che possono incrementare sensibilmente l’assegno di marzo:

Figli con disabilità: Non sono previsti limiti di età e gli importi sono maggiorati in base al grado di disabilità (media, grave o non autosufficienza).

Non sono previsti limiti di età e gli importi sono maggiorati in base al grado di disabilità (media, grave o non autosufficienza). Famiglie numerose: Bonus extra per i nuclei con 3 o più figli e un’ulteriore quota forfettaria per chi ha almeno 4 figli a carico (150 euro mensili).

Bonus extra per i nuclei con 3 o più figli e un’ulteriore quota forfettaria per chi ha almeno 4 figli a carico (150 euro mensili). Genitori lavoratori: Se entrambi i genitori percepiscono reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ogni figlio minorenne.

Se entrambi i genitori percepiscono reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ogni figlio minorenne. Madri giovani: Bonus per le madri con età inferiore a 21 anni.

Come controllare il pagamento

Per verificare lo stato del pagamento di marzo 2026, i cittadini possono accedere al Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul portale INPS, autenticandosi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS.

Dalla sezione “Prestazioni e Servizi”, è possibile visualizzare la data esatta di valuta dell’accredito e il dettaglio del calcolo effettuato dall’ente, inclusi eventuali conguagli a credito o a debito relativi ai mesi di gennaio e febbraio.

Il pagamento dell’Assegno Unico di marzo 2026 richiede attenzione particolare alla documentazione ISEE. Assicurarsi di avere una DSU corretta entro giugno è fondamentale per non perdere il diritto alle somme piene e agli arretrati. In caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi a un CAF o a un patronato di fiducia per la gestione della pratica.