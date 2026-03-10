Pagamento assegno di inclusione marzo 2026: ecco quando arriva e chi lo riceve

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il pagamento dell’Assegno di inclusione (ADI) di marzo 2026 è atteso da migliaia di famiglie che ricevono il sostegno economico introdotto per contrastare la povertà e favorire l’inclusione lavorativa. Anche per questo mese l’erogazione seguirà il calendario stabilito dall’INPS, con due possibili date a seconda della situazione del beneficiario.

Come accade di solito, infatti, i pagamenti non arrivano tutti nello stesso giorno: la data cambia tra nuovi beneficiari e chi percepisce già la misura da tempo.

Quando arriva il pagamento di marzo 2026

Secondo il calendario pubblicato dall’INPS per il 2026, il pagamento dell’Assegno di inclusione di marzo è previsto in due momenti distinti.

Le principali date da segnare sono:

13 marzo 2026 : pagamento per i nuovi beneficiari o per chi riceve la prima mensilità e gli eventuali arretrati

: pagamento per i nuovi beneficiari o per chi riceve la prima mensilità e gli eventuali arretrati 27 marzo 2026: ricarica per chi percepisce già l’Assegno di inclusione e attende il pagamento ordinario mensile

La differenza tra le due date dipende quindi dalla situazione della domanda e dal momento in cui è stato firmato il Patto di attivazione digitale (PAD), necessario per ottenere il beneficio.

Come funziona l’Assegno di inclusione

L’Assegno di inclusione è la misura che ha sostituito il Reddito di cittadinanza dal 2024. Il sostegno economico è destinato alle famiglie con ISEE basso e con almeno un componente considerato fragile, ad esempio:

minori

persone con disabilità

over 60

soggetti seguiti dai servizi sociali

L’importo viene caricato ogni mese sulla Carta di inclusione, utilizzabile per pagamenti e acquisti essenziali.

Il valore del contributo varia in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito. In linea generale, il beneficio può arrivare fino a 6.000 euro l’anno, che possono salire a 7.560 euro per le famiglie con persone anziane, oltre a un eventuale contributo per l’affitto.

Perché il pagamento può arrivare in ritardo

Non sempre l’accredito arriva puntualmente nelle date previste. In alcuni casi il pagamento dell’Assegno di inclusione può subire ritardi per diversi motivi.

Tra i più frequenti:

controlli sui requisiti economici

aggiornamento dell’ISEE 2026

verifiche su comunicazioni di lavoro o reddito

problemi con la domanda o con il PAD

Se emergono incongruenze nei dati, l’INPS può sospendere temporaneamente il pagamento fino alla verifica della posizione del beneficiario.

Le novità sull’Assegno di inclusione nel 2026

Nel 2026 sono state introdotte alcune modifiche che riguardano il funzionamento della misura. Una delle novità più importanti riguarda la sospensione dopo i primi 18 mesi di erogazione.

In passato, al termine del primo periodo di fruizione era previsto un mese di pausa prima di poter richiedere il rinnovo. Con le modifiche più recenti questa interruzione è stata eliminata, rendendo il sostegno più continuo per le famiglie beneficiarie.

La misura resta comunque soggetta a controlli periodici e al rispetto degli obblighi previsti dai percorsi di inclusione lavorativa e sociale.

Come controllare il pagamento

Per verificare se il pagamento di marzo è stato disposto è possibile consultare il Fascicolo previdenziale del cittadino sul sito dell’INPS.

Qui si possono controllare:

lo stato della domanda

le lavorazioni in corso

la data prevista per la ricarica

In alternativa è possibile controllare direttamente il saldo della Carta di inclusione tramite ATM o app dedicate.