Paga misera, presidenti e scrutatori disertano i seggi in tutta Italia

Caos nei seggi in Italia per via di presidenti e scrutatori che hanno disertato per via della paga minima, considerando la lunga tornata elettorale.

A Bari la gran parte dei presidenti di seggio nominati dalla Corte di Appello ha rinunciato all’incarico.

Secondo Il Fatto Quotidiano il disagio è avvertito in tutta Italia: a Taranto e Venezia sono stati impiegati il personale del trasporto pubblico urbano.