Paesaggi Sonori della Capitanata: “Il Canto delle Querce”

Parco Regionale del Bosco dell’Incoronata 21 settembre ore 17.00

Ingresso gratuito

La Natura non si osserva soltanto con gli occhi; anche i suoni ci indicano una via per comprenderla meglio. Esplorare la biodiversità attraverso i paesaggi sonori offre un nuovo e sorprendente punto di vista, o meglio, d’ascolto. Come affermato da Bernie Krause, noto ecologo del paesaggio sonoro. Questa riflessione ci ricorda l’importanza dei suoni come indicatori dei cambiamenti ambientali, una consapevolezza già evidenziata negli anni Sessanta da Rachel Carson, pioniera del movimento ambientalista, nel suo celebre libro Primavera Silenziosa, mentre il compositore canadese Raymond Murray Schafer, negli anni Settanta, dimostrò come i suoni rispecchiano le caratteristiche ecologiche del paesaggio. Bernie Krause, musicista ed ecologo, ha perfezionato queste intuizioni identificando i suoni biologici e ambientali che caratterizzano l’ambiente coniando questa evocativa frase: «Se una fotografia vale più di mille parole, un paesaggio sonoro vale più di mille foto».

Unisciti a noi il 21 settembre alle ore 17.00 per un’esperienza irripetibile, dove la magia della musica si intreccia con la straordinaria bellezza del Parco Regionale Naturale del Bosco dell’Incoronata. Questo evento esclusivo, parte di un progetto ideato dal Centro Studi Naturalistici in collaborazione con il WWF di Foggia, il Festival della Scienza di Foggia e il Festival del Nerd, finanziato dal Comune di Foggia nell’ambito di Foggia Estate 2024”, è pensato per chi ama la natura e la musica, offrendo momenti di puro incanto immersi nel cuore del nostro Parco Regionale.

In questo evento unico, l’arte si avvale della tecnologia per trasformare gli impulsi elettrici delle piante in suoni. Danilo Caposeno, noto compositore di colonne sonore per il cinema, e Alex Nespoli, musicista con un’ampia carriera internazionale, daranno vita a una sinfonia naturale. Saranno affiancati da naturalisti del CSN e del WWF, che condivideranno brevi riflessioni ispirate a Henry David Thoreau, per aiutare il pubblico a comprendere la complessità biologica del bosco.

Non perdere l’occasione di partecipare a questo evento straordinario. Vieni a vivere l’emozione di una connessione profonda con la natura, celebra con noi la bellezza del nostro Parco Regionale dell’Incoronata.

Informazioni utili:

Inizio ore 17.00 presso la prima sbarra lungo la strada che porta al santuario (aree pic nic). Si consiglia un abbigliamento sportivo adatto alle condizioni climatiche della giornata con scarponcini da trekking. L’evento è gratuito e non è necessario prenotare, per ulteriori informazioni cell.: 3480442898 e-mail: info@centrostudinatura.it