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Padre Pio, quando giù dalla pianura arrivava un settembre di cuore con un’immensa pace

San Giovanni Rotondo – ERA PER TUTTI Padre Pio, chiamato dalla tantissima gente ,un solo frate che ha toccato il mondo, mentre con gli occhi ha parlato prima al cielo del Gargano. Padre Pio – cambiò gli anni difficili di quel grande vento di cambiamento, lui, il più grande essere che faceva battere il cuore sulla terra tra la gente, che gli assorbiva quelle poche forze che aveva. Fu cercato da tanti, la presenza era tra tutti, in ogni parte di moltissimi paesi.quei corridoi, lasciando impronte che ancora adesso portano – ventate odorose nell’aria di quella che fu la sua sopravvivenza – e la sua gioia in quella terra del nostro Gargano…quando d’estate il cuore gli dava un’immensa pace,con profumi di aromi🍊 celestiali,da trasmettere anche in ondate intensi di rose🌹 da inebriare la mente di tante gente… mentre il cielo si faceva dolce prima che cadesse la sera – quando quell’odore portava voglia di vivere e tra e la voglia di vivere familiare.

di Claudio Castriotta