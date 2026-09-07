Javier Martinez e Helena Prestes festeggiano un nuovo traguardo: ecco quale

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione mediatica. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino si sono conosciuti e innamorati durante il Grande fratello andato in onda nel 2024 sui teleschermi di Canale 5. Proprio in queste ore, gli Helevier come si fanno chiamare dagli ammiratori hanno festeggiato un nuovo importante traguardo. In particolare, Helena Prestes e Javier Martinez hanno celebrato 19 mesi di storia d’amore. Per l’occasione, i fans hanno scritto alcuni messaggi d’augurio per la coppia apparsi sui social dove sono ancora molto seguiti nonostante siano passati anni dalla loro esperienza nel reality show di Mediaset. Un utente su X ha scritto: “auguri a voi per questi 19 mesi di grande amore” mentre un altro “ma tra poco sono quasi 2 anni. Che bello”

Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano i 19 mesi di relazione

Gli Helevier festeggiano il 7 settembre i 19 mesi di relazione. Una ricorrenza che la coppia sta celebrando distante. Helena Prestes si trova in queste ore a Venezia dove ha partecipato ad un evento organizzato per il Festival del Cinema di Venezia. Per l’occasione, la modella brasiliana ha posato con alcune sue amiche, incantando con un lungo abito nero che ha messo in risalto la sua figura. Allo stesso tempo, Javier Martinez è rimasto a Lecco dopo aver passato una giornata in Toscana insieme ad un gruppo di amici. Di recente, l’ex schiacciatore della Terni volley academy ha fatto notizia per la scelta di aprire un canale esclusivo su Instagram per aggiornare i fans sulla sua vita privata e professionale.