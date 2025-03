[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Padre Franco Moscone: «non dimentichiamo la nostra vocazione, essere sentinelle di pace»

Il direttore generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio invita i devoti del Santo di Pietrelcina a manifestare sabato 29 marzo a Bari

Si svolgerà sabato 29 marzo alle 16:30 in Piazza Umberto I a Bari la manifestazione regionale organizzata dalla Rete dei Comitati per la Pace della Puglia alla quale l’arcivescovo padre Franco Moscone, direttore generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio e presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, invita a partecipare. «La vocazione originale dei Gruppi di Preghiera – specifica l’arcivescovo – è quella di essere sentinelle di pace, persone che si impegnano a diffonderne il messaggio evangelico e umano. Per questo motivo invito i devoti di Padre Pio, i Gruppi di Preghiera presenti soprattutto in Puglia a prender parte all’iniziativa».

Con questa manifestazione «le donne e gli uomini di Pace – si legge nel programma diffuso dalla Rete pugliese dei Comitati – chiedono una conferenza internazionale sulla Pace in Ucraina e in Palestina, il ritorno all’ONU, la difesa del diritto internazionale, lo stop all’invio di armi in Ucraina, in Israele ed in ogni paese in guerra, un’economia di pace e un dialogo continuo col mondo arabo e con i paesi poveri del mondo per garantire uguali diritti esistenziali a tutti».

«Rinnoviamo il nostro impegno di forte preghiera – conclude padre Franco – e non dimentichiamo mai di esplicitare il pensiero e il desiderio di Padre Pio a lavorare, pregare e impegnarci per la pace ripudiando tutte le forme che diffondono violenza, odio e fomentano divisione e guerra: “Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5, 9)».