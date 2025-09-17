Ospedale di Manfredonia, danneggiate alcune attrezzature in sala operatoria, la denuncia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un grave danno per l’Ospedale di Manfredonia, sono infatti state danneggiate alcune attrezzature mediche essenziali che bloccano le operazioni chirurgiche. L’episodio, scoperto poco prima di una seduta operatoria di ortopedia.

I medici, preparandosi a un intervento, hanno trovato due grossi cavi elettrici dell’apparecchio di brillanza e un cavo in fibra ottica della telecamera endoscopica tagliati di netto. Questi strumenti, fondamentali per la sala operatoria, erano perfettamente funzionanti fino a pochi giorni prima. Il danno ha reso impossibile procedere con l’operazione, costringendo i medici a sospendere l’attività.

La reazione della ASL Foggia e le indagini in corso

Il Commissariato di Polizia di Manfredonia è stato immediatamente allertato e ha avviato le indagini. Nel frattempo, il Direttore Generale della ASL Foggia, Antonio Nigri, ha convocato una riunione urgente con la Direzione Sanitaria, l’Area Tecnica e i responsabili dei reparti di Ortopedia, Cardiologia e Anestesia. L’obiettivo è coordinare le azioni necessarie per ripristinare il più velocemente possibile le attrezzature danneggiate. Lo stesso Direttore Nigri ha visitato il blocco operatorio per rendersi conto personalmente della situazione, accompagnato anche dal sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca

Le parole del Direttore Generale Nigri: “Un attacco alla salute dei cittadini”

In una dichiarazione ufficiale, il Direttore Generale Nigri ha espresso una ferma condanna per l’accaduto. “La ASL Foggia condanna con fermezza episodi di questo tipo. Azioni vili e inaccettabili che pregiudicano il diritto alla salute e alle cure dei cittadini,” ha affermato.

Nigri ha sottolineato come colpire un ospedale significhi colpire l’intera comunità, in un atto che mina la fiducia nel sistema sanitario pubblico. “Non solo ha provocato danni materiali ad apparecchiature sanitarie di primaria importanza, ma ha anche tentato di minare la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario pubblico,” ha aggiunto.

Nonostante l’episodio, la ASL Foggia ha ribadito il suo impegno a garantire assistenza e sicurezza, confermando che continuerà a lavorare con determinazione per tutelare la salute della comunità. L’obiettivo è superare anche questi ostacoli e portare avanti il processo di rinnovamento in corso all’interno dell’ospedale.