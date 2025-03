Orsara unico comune in provincia di Foggia a sommare i marchi di “Città Slow”, “Città dell’Olio” e “Città Bio”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Campagne pulite e rigogliose, Orsara firma il Protocollo Demetra

Simonelli: “Siamo il primo Comune della provincia di Foggia ad aderire a questo nuovo patto sociale”

L’agro orsarese è un bio-distretto che valorizza sostenibilità, stagionalità e sicurezza alimentare

Unico comune in provincia di Foggia a sommare i marchi di “Città Slow”, “Città dell’Olio” e “Città Bio”

ORSARA (Fg) – “Grazie al lavoro degli agricoltori, le nostre sono campagne rigogliose, ben curate, costantemente monitorate e vogliamo che continui a essere sempre così. Per questo il Comune di Orsara di Puglia è la prima amministrazione comunale in assoluto, in provincia di Foggia, ad aver aderito formalmente al Protocollo Demetra contro l’abbandono e lo sversamento illegale di rifiuti nelle campagne”. È il sindaco Mario Simonelli ad annunciare l’avvenuta adesione del Comune di Orsara di Puglia al protocollo proposto dal Forum delle associazioni coordinato da Massimo Fragassi, responsabile dell’Ufficio Legislativo di CIA Agricoltori Italiani di Puglia.

“Ritengo che la proposta riguardante l’istituzione di un fondo, da parte della Regione Puglia, per sostenere i comuni in questa battaglia in difesa dell’ambiente e dell’agricoltura pugliese sia da accogliere”, ha dichiarato Mario Simonelli. “L’agricoltura, che oggi significa anche turismo e innovazione oltre che tutela del territorio, è la prima leva di sviluppo per le aree interne come la nostra. Difendere il comparto primario, dunque, è fondamentale, così come è importante sostenere il patto sociale tra associazioni, cittadini e pubbliche amministrazioni sancito nel Protocollo Demetra”.

Orsara di Puglia punta fortemente sulla propria agricoltura. Il ‘paese dell’Orsa” è nel novero delle Città Slow, oltre a essere entrato nella rete delle Città dell’Olio e delle Città Bio. L’agro orsarese è un “bio-distretto”, cioè un’area che valorizza l’agricoltura sostenibile e i prodotti agricoli coltivati e ottenuti con metodi basati sul naturale ciclo delle stagioni e sugli standard più elevati di sicurezza alimentare e rispetto dell’ambiente. Non solo uliveti, vigneti, orti, grano, frutteti e allevamenti. Orsara di Puglia ha almeno due particolarità: l’elevatissima presenza nei propri terreni di selenio, sostanza importantissima per la salute umana e molto utile per prevenire le patologie correlate all’età, e una ricchissima biodiversità. Frutta, uva da vino, legumi, asparagi, miele ed erbe officinali sono solo alcuni dei prodotti che formano il ricco paniere del ‘made in Orsara”.