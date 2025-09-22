Oroscopo settimanale di Paolo Fox fino al 28 settembre con classifica: 4 stelle per l’Ariete

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 22 al 28 settembre, i nati sotto il segno dell’Ariete si troveranno davanti a un bivio e dovranno risolvere questioni in sospeso nella vita di coppia. I Gemelli, specialmente se single, sono invitati a guardare in faccia la realtà e a organizzare meglio gli impegni lavorativi futuri. Per i Leone, l’amore si riaccende con possibili incontri inaspettati per i single e un rafforzamento delle relazioni esistenti. Anche a livello professionale avranno successo, a patto di non farsi condizionare da orgoglio e impulsività.

Oroscopo della settimana 22-28 settembre: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – Se siete single, vi trovate a un punto di svolta: una persona del vostro passato potrebbe riapparire, quindi procedete con cautela, specialmente a inizio settimana. Le nuove conoscenze vi spingeranno a riflettere su ciò che volete realmente. Per chi vive in coppia, è il momento di affrontare le questioni rimaste in sospeso. Non ignorate i problemi, ma siate onesti e affrontateli. Sul fronte lavorativo, non mancheranno le discussioni, ma la vostra determinazione vi permetterà di superare ogni ostacolo. Se siete alle prese con un nuovo incarico o progetto, l’impegno sarà alto: prestate particolare attenzione a documenti e scadenze, siate meticolosi e precisi. (4 stelle, settimana buona)

Toro – Se siete alla ricerca dell’amore, avrete modo di fare incontri stimolanti, ma procedete con prudenza. La vostra apertura mentale è un pregio, ma non date per scontato che l’altra persona si comporti allo stesso modo. Per chi vive una relazione, è tempo di riallacciare i legami. Se le preoccupazioni lavorative o finanziarie hanno creato delle tensioni, sfruttate questi giorni per ritrovare l’intesa e riconnettervi con il partner. Sul fronte professionale, siete pronti ad affrontare nuove sfide. Nonostante la vostra natura prudente, le stelle vi incoraggiano ad accogliere un nuovo progetto. Chi ha chiuso un vecchio capitolo si è già rimboccato le maniche, pronto per un nuovo inizio. (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – Questa settimana vi chiede di guardare in faccia la realtà, specialmente se siete single. Nel fine settimana potreste avvertire un po’ di nervosismo, ma cercate di non scaricare sugli altri le tensioni accumulate. Questo periodo favorisce i progetti amorosi importanti: il cielo è dalla vostra parte per fare un passo decisivo. Se invece vivete in coppia, dopo alcune difficoltà legate alla famiglia, è il momento di ritrovare l’armonia. Avete la possibilità di vivere nuove e stimolanti esperienze. Anche il lavoro vi sorride, in particolare martedì. Nei prossimi mesi, tra settembre e ottobre, potrete inoltre organizzare al meglio i vostri impegni professionali, soprattutto se turni e orari sono stati particolarmente pesanti. (4 stelle, settimana buona)

Cancro – Se siete single, seguite le vostre passioni, ma fate attenzione a chi vi avvicina. La pazienza sarà la vostra migliore alleata, specialmente se sentite che c’è un po’ di tensione. L’universo vi mette alla prova con alcuni segni in particolare, quindi, non lasciatevi travolgere dal classico gioco del “tira e molla”. Se avete già una relazione, è il momento di lasciar andare le incomprensioni e di ritrovare la calma. Invece di criticare la distanza del vostro partner, cercate le risposte dentro di voi. È l’anno giusto per fare il passo successivo, perché le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro, potreste sentirvi un po’ sotto pressione all’inizio della settimana. Evitate i conflitti con i colleghi e i superiori. Il vostro impegno non passerà inosservato, il successo è vicino e presto raccoglierete i frutti del vostro duro lavoro. (5 stelle, settimana fantastica)

Paolo Fox, oroscopo e classifica dal 22 al 28 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Single, a volte tendete a chiudervi in voi stessi, aspettando che gli altri facciano il primo passo, ma questa fase sta per terminare. La vostra passione sta per riaccendersi e, soprattutto nella serata di martedì, potreste trovarvi a vivere un incontro decisamente inaspettato. Se invece avete una relazione romantica, l’amore sta per rafforzarsi: preparatevi a ricevere una confessione o una decisione importante. Anche sul fronte lavorativo, le stelle vi sorridono, dandovi l’opportunità di avere la meglio sui vostri rivali. Fate però attenzione a non farvi condizionare dall’orgoglio o dall’impulsività. (4 stelle, settimana buona)

Vergine – Se siete single, l’influenza di Venere vi sprona a riflettere a fondo sulle vostre priorità. Le nuove conoscenze potrebbero riservarvi delle sorprese, specialmente verso la fine della settimana. Potreste trovare sintonia e affinità particolari con Scorpione, Cancro e Capricorno. Per chi vive una relazione stabile, la settimana è propizia per rafforzare il legame. Potrebbe essere arrivato il momento di fare un passo importante insieme al partner o di chiarire eventuali incomprensioni del passato. Dopo un periodo di tensioni, la serenità torna a brillare nella vostra vita sentimentale. Anche in campo lavorativo le prospettive sono ottime, soprattutto per chi è autonomo. Siete a un passo da un’occasione di crescita che vi porterà grande soddisfazione. È il momento di cogliere al volo le opportunità che vi si presentano. (5 stelle, settimana fantastica)

Bilancia – Se siete single, avrete l’occasione di fare nuove, stimolanti conoscenze. Sta a voi cogliere queste opportunità e, se una relazione non vi convince, siete incoraggiati a voltare pagina senza timore. Per chi ha già un partner, questo potrebbe essere un momento importante per la vostra vita di coppia. Affrontando le incertezze insieme e riscoprendo la complicità, potrete ritrovare l’armonia perduta. In particolare, da lunedì a mercoledì, potreste fare o ricevere una promessa d’amore, o riscoprire il desiderio di ravvivare la passione. Sul fronte professionale, se avete un’attività in proprio, tenetevi pronti a ricevere delle proposte molto interessanti. Questo è un periodo di cambiamento positivo per la vostra carriera. Tuttavia, attenzione a non esagerare con i ritmi di lavoro. La stanchezza potrebbe farsi sentire, quindi ascoltate il vostro corpo e imparate a gestirvi per evitare lo stress. (4 stelle, settimana buona)

Scorpione – L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a guardare al futuro con ottimismo. Se siete single, sono in arrivo giornate più tranquille. Approfittate di mercoledì e giovedì per conoscere meglio una persona che vi interessa, grazie all’influsso positivo della Luna. Tuttavia, state alla larga da relazioni complicate, perché potreste ritrovarvi in situazioni difficili. Cercate un equilibrio tra lavoro e vita privata e dedicate più tempo alle persone che amate. Per chi vive una relazione di coppia, il vostro legame si sta rafforzando dopo un inizio di settembre un po’ difficile. Le stelle vi incoraggiano a essere meno guardinghi e a mostrare i vostri sentimenti. Se c’è stata una distanza, giovedì sarà la giornata ideale per un chiarimento. A livello professionale, avete superato un momento complesso e ora dovete stringere nuove alleanze. Non preoccupatevi, i vostri progetti sono destinati al successo. Avete la grinta necessaria per affrontare qualsiasi sfida grazie all’energia di Marte. (5 stelle, settimana fantastica)

La settimana 22-28 settembre secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo, la vostra pazienza verrà messa a dura prova. Se siete single, le persone intorno a voi potrebbero non reagire nel modo sperato, creando ritardi che vi faranno perdere la calma. Invece di arrabbiarvi, provate a risolvere le incomprensioni con il sorriso. Se avete una relazione romantica, anche i rapporti più solidi possono essere messi in discussione. Piccole liti per questioni economiche o familiari sono all’ordine del giorno, soprattutto con persone dei segni della Vergine e dei Pesci. Sul fronte lavorativo, state recuperando terreno e presto si presenteranno nuove occasioni che potrebbero cambiare il vostro modo di operare. Le conferme che attendete da tempo arriveranno entro la fine del mese. (3 stelle, settimana discreta)

Capricorno – Se siete ancora in cerca dell’anima gemella, non abbiate paura di buttarvi: l’influenza di Venere potrebbe portarvi un incontro inaspettato, che va oltre la semplice avventura. Per adesso, godetevi il piacere delle emozioni intense, senza preoccuparvi di cosa succederà dopo. Se invece avete già una relazione stabile, questo è il momento giusto per ritrovare l’armonia. Sfruttate il favore della Luna per affrontare e risolvere vecchi problemi, che siano litigi o questioni delicate legate a soldi, eredità o proprietà. Cercate di non esagerare con le discussioni all’inizio della settimana. Sul fronte professionale, il cielo è a vostro favore. Un nuovo progetto potrebbe catturare la vostra attenzione, oppure potreste finalmente superare vecchie delusioni. Se sognate un cambiamento, questo è il momento ideale per osare e dare una svolta alla vostra carriera. Abbiate il coraggio di chiudere un capitolo per aprirne uno nuovo. (5 stelle, settimana fantastica)

Acquario – La fase difficile è ormai alle spalle. Se siete single, siete stati messi a dura prova, specialmente se stavate provando a iniziare una nuova storia o a gestirne una a distanza. Ora l’influenza di Venere vi è di nuovo favorevole, offrendovi una nuova occasione per il riavvicinamento. Trovate il coraggio di essere sinceri e comunicate apertamente con la persona che vi sta a cuore. Per quanto riguarda le coppie, se avete percepito una certa distanza emotiva, non è detto che la causa sia una crisi interna. Spesso le difficoltà economiche o il troppo lavoro di uno dei due partner possono mettere a repentaglio la serenità della relazione. Per fortuna, la fase più critica è passata. Sul piano professionale, se avete affrontato momenti di incertezza, specialmente dopo aver firmato un accordo o un mutuo, ora potete di nuovo concentrarvi sui vostri obiettivi principali. Approfittate di questo periodo favorevole per incontri e occasioni sociali. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – Preparatevi a una settimana ricca di sfide, ma anche di opportunità. Se siete single, le vostre relazioni potrebbero affrontare qualche ostacolo. Magari avrete meno chance di incontrare una persona nuova, o forse dovrete fare i conti con l’opposizione di familiari o con la distanza. In questa fase preferite la leggerezza e il divertimento alla serietà, ma attenzione a non scatenare litigi nel fine settimana. Se vivete una relazione di coppia, potreste affrontare una piccola difficoltà, ma l’affetto che vi lega vi aiuterà a superarla. Cercate di avere più pazienza e di essere onesti con voi stessi, facendo un po’ di autocritica. A volte siete proprio voi che mettete alla prova la pazienza del vostro partner, quindi non esagerate. Sul lavoro, sentite il peso delle responsabilità, ma la vostra dedizione è innegabile. Anche se potreste sentirvi stanchi, nulla vi fermerà. (3 stelle, settimana discreta)