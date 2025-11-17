Oroscopo settimanale di Paolo Fox fino al 23 novembre e classifica per tutti i segni: 5 stelle al Cancro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 17 al 23 novembre, i nati sotto il segno del Cancro ritrovano una grande serenità in amore grazie a Venere, mettendo fine a un periodo stressante e proiettandosi verso un futuro fortunato. I nativi del Leone sono animati da un forte desiderio di innamorarsi e di vivere emozioni intense; le coppie, però, attraverseranno una fase di verifica. Per i Pesci, questo è un periodo di opportunità concrete e soddisfazioni professionali, dove un hobby può trasformarsi in guadagno.

Oroscopo della settimana 17-23 novembre: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – In campo sentimentale, se un vecchio amore bussa di nuovo alla tua porta, rifletti con attenzione se merita una seconda possibilità. Il transito di Venere ti rende un po’ indeciso, ma se la persona che ami è troppo possessiva, avrai finalmente l’occasione di ristabilire un nuovo e sano equilibrio nella relazione. Nelle unioni consolidate, il vento di alcune incomprensioni sta per placarsi: preparati ad affrontare specialmente la giornata di martedì con grande pazienza. In ambito lavorativo, le fatiche e le tensioni accumulate negli scorsi mesi rischiano di sfociare in attriti proprio in questi giorni. Sei sull’orlo di decidere di troncare una collaborazione o di lanciarti alla ricerca di un percorso professionale totalmente nuovo. (5 stelle, settimana fantastica)

Toro – In amore, all’inizio della settimana, abbandonati alle emozioni più dolci! I primi giorni di novembre ti promettono incontri inattesi e molto piacevoli. Grazie al supporto vincente di Giove e Venere, è il momento perfetto per guardare al futuro e fare progetti importanti con la persona amata. L’unica cautela: mantieni la diplomazia nelle discussioni finanziarie con i familiari per evitare malintesi. La fase attuale ti spinge a compiere scelte decisive in ambito sentimentale. In ambito lavorativo, tua settimana si annuncia fertile di successi e ricca di stimolanti prospettive professionali. C’è la possibilità concreta che un tuo hobby o interesse personale possa finalmente trasformarsi in un’occasione di guadagno. Sei sotto i riflettori: usa questa popolarità per esprimere al meglio il tuo valore e le tue competenze. (3 stelle, settimana discreta)

Gemelli – In amore, l’energia dell’affetto ti avvolge, e la tua capacità di dare e ricevere è al top. Nonostante ciò, senti che altre sfide o impegni rubano spazio al tuo cuore: è cruciale che tu ti prenda un momento per fare chiarezza dentro di te. Attenzione alle possibili scintille in casa soprattutto tra giovedì e venerdì. Se sei single, l’indecisione è la tua ombra, ma dovrai affrontarla. Tieni presente che tra novembre e dicembre potresti dover rivedere e rimodellare alcune delle tue relazioni più importanti. In ambito lavorativo, sei immerso in un periodo di grande impegno professionale, ma l’amaro in bocca non manca, specie quando senti che il riconoscimento non è all’altezza dello sforzo, unito a qualche spesa inattesa. Non cedere al pessimismo: la stabilità è vicina. In questa fase, però, devi assolutamente evitare manovre azzardate o decisioni impulsive. (3 stelle, settimana discreta)

Cancro – In amore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Venere è finalmente nel tuo cielo e ti regala una magnifica ritrovata serenità. Dì pure addio ai mesi stressanti, scanditi da preoccupazioni in famiglia, tensioni finanziarie o questioni private spinose: ora puoi assaporare una fase di pace emotiva. Questo momento di quiete è il preludio di una fortuna che riemerge e ti proietta verso un 2026 ricco di prospettive eccellenti. Se sei in coppia, vivrai giorni di profonda intesa e armonia speciale. In ambito lavorativo, la nuova ondata di energia positiva che stai assorbendo si fa sentire anche nella tua carriera. La priorità, nell’immediato, è ristabilire l’equilibrio finanziario. Se operi in squadra o con dei soci, devi recuperare una collaborazione serena e costruttiva. In ogni caso, all’orizzonte ci sono già nuove opportunità che non dovrai farti sfuggire! (5 stelle, settimana fantastica)

Paolo Fox, oroscopo e classifica dal 17 al 23 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, senti un desiderio ardente di emozioni intense e sei pronto a tuffarti in una nuova, significativa storia. Occhio alle coppie: a partire dal 20 del mese, il transito ancora “nervoso” di Venere ti spingerà a una fase di verifica e confronto col partner. Se stai vivendo una relazione segreta o ambigua, la parola d’ordine è assoluta discrezione. Per te che sei single da tempo, questo è il momento del riscatto sentimentale: si risveglia un forte desiderio di innamorarti, con diverse e promettenti occasioni d’incontro all’orizzonte. Anche sul lavoro, ti anima un vero e proprio spirito di iniziativa e rivalsa. Potrebbe essere l’occasione ideale per finalizzare un progetto che tieni nel cassetto o per fare un passo decisivo per la tua carriera. Ricorda, però, che per vedere realizzate le tue ambizioni potresti aver bisogno di un solido sostegno finanziario esterno. (4 stelle, settimana buona)

Vergine – In amore, non ingigantire i problemi che hai già e, soprattutto, evita di crearne di inesistenti: questo è un momento perfetto per nuovi incontri e opportunità positive! Se il tuo partner è agitato, cerca un punto d’incontro per rassicurarlo. Dopo recenti delusioni in amore, forse tendi a essere troppo diffidente, specialmente se sei una donna. È giunto il momento di archiviare i brutti ricordi e tornare ad aprirti con maggiore fiducia nel futuro. In ambito lavorativo, il periodo più pesante è alle spalle, anche se gli effetti delle spese passate si fanno ancora sentire. Negli ultimi tempi hai affrontato cambiamenti come traslochi o riorganizzazioni, ma ora l’atmosfera è favorevole per ritrovare la stabilità e iniziare una netta fase di recupero. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – In amore, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, la tua determinazione sarà un faro guida per superare ogni ostacolo emotivo di questa settimana. Ricorda, però, che la tua tipica oscillazione emotiva ti farà sperimentare sia un grande entusiasmo sia qualche momento di amarezza. Devi imparare a dosare il tuo umore ballerino. Fai particolare attenzione al weekend, dove un’inattesa irritabilità o un filo di nervosismo potrebbero farsi sentire con più forza. In ambito lavorativo, se possiedi un’attività avviata, ti attendono risultati positivi e gratificazioni inattese, soprattutto nei primi giorni della settimana. Inoltre, se recentemente hai affrontato delle battute d’arresto professionali, questo è il momento ideale per un vero e proprio riscatto concreto e meritato. (4 stelle, settimana buona)

Scorpione – In amore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, grazie a Venere che attraversa il tuo cielo, potresti essere travolto da una passione inaspettata. Se sei in cerca di brividi, un’emozione del passato potrebbe rifiorire, oppure ti attendono le scintille di una storia totalmente nuova. Per chi vive un legame stabile, la serenità domina, ma fai attenzione alle dinamiche familiari, dove potrebbero nascere frizioni per questioni pratiche o domestiche. Se sei single, il weekend ti invita a metterti in gioco: approfitta di questi giorni per fare incontri intriganti e pieni di fascino! In ambito lavorativo, sei in un periodo cruciale: è tempo di decisioni importanti perché i riflettori sono puntati su di te. Sentirai l’urgenza di rinnovare il tuo ambiente professionale o di allontanare persone che non ti hanno dimostrato lealtà o spirito collaborativo. Non esitare a fare le tue mosse. (5 stelle, settimana fantastica)

La settimana 17-23 novembre secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, le stelle illuminano intensamente la tua sfera affettiva in questi giorni, portando con sé incontri stimolanti e a volte totalmente imprevisti. Non chiuderti in casa: viaggiare o esplorare nuovi contesti aumenta le tue possibilità di socializzare e fare conoscenze significative. Ricorda che l’arrivo di Venere nel tuo segno a dicembre renderà le storie nate ora particolarmente promettenti e capaci di resistere nel tempo. Sii audace! In ambito lavorativo, questa è una settimana estremamente dinamica e colma di possibilità che devi saper cogliere al volo. Con l’ingresso del Sole nel tuo segno già da sabato 22, la tua capacità di imporre le tue idee e proposte sarà al massimo storico. Ti trovi sull’orlo di cambiamenti significativi: è il momento giusto per prendere quelle decisioni importanti che hai rimandato. La tua carriera sta per fare un salto di qualità. (5 stelle, settimana fantastica)

Capricorno – In amore, sei single o stai uscendo da una separazione? L’oroscopo di Paolo Fox annuncia che si aprono interessanti spiragli per nuove conoscenze. Tuttavia, la tua natura ti porta a mantenere un atteggiamento di cautela, specialmente dopo aver superato recenti tensioni emotive o la chiusura di una storia. Questa prudenza è del tutto normale: per ora, eviterai di lanciarti in impegni stabili. Sfrutta comunque questo periodo per metterti in mostra e catalizzare l’attenzione, le occasioni non mancheranno. In ambito lavorativo, sei in una fase in cui puoi e devi far valere le tue ragioni! È il momento di cercare attivamente nuovi stimoli, sbloccando situazioni di stallo e superando vecchie difficoltà. La condizione è una sola: devi essere pronto ad assumerti la piena responsabilità delle tue scelte, anche quelle più complesse e gravose. Le tue decisioni avranno un peso notevole. (4 stelle, settimana buona)

Acquario – In campo sentimentale, valuta con saggezza il ritorno di un amore dal passato: merita davvero una seconda possibilità? Il transito di Venere ti rende un po’ indeciso in amore, ma non ti è nemico. Se la persona che ti è accanto è troppo possessiva o gelosa, avrai finalmente l’occasione di ristabilire un giusto equilibrio nel rapporto. Per le coppie che hanno una lunga storia, è un periodo in cui si superano incomprensioni recenti o passate; in particolare, martedì ti richiederà una dose extra di pazienza. Le tensioni che hai accumulato negli scorsi mesi rischiano di acuirsi proprio in questi giorni, facendo emergere attriti. Non escludere che tu possa valutare seriamente l’idea di interrompere una collaborazione professionale che non ti soddisfa più o che tu voglia intraprendere nuove, stimolanti strade per la tua carriera. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – In amore, questo è il periodo che permette alle emozioni di prendere il comando: i primi giorni di novembre sono pronti a offrirti incontri piacevoli e inaspettati. Grazie al benevolo influsso di Giove e Venere, ora puoi programmare il futuro con la persona amata, gettando basi importanti. Fai attenzione, però, a gestire con diplomazia eventuali discussioni con i parenti su argomenti finanziari. Il cielo ti spinge a compiere scelte decisive nel tuo percorso sentimentale. In ambito lavorativo, questa fase si annuncia piena di concrete opportunità e meritate soddisfazioni professionali. Potresti scoprire che un tuo hobby o interesse extra si trasforma in una reale possibilità di guadagno. Come già sai, sei al centro della scena: sfrutta questo momento per dimostrare e valorizzare le tue abilità con audacia. (4 stelle, settimana buona)