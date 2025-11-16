Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 17 al 23 novembre sull’amore, vita di coppia e single: chiarezza sentimentale per i Pesci

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 17 al 23 novembre, i Pesci sono invitati a non accettare silenzi e a chiarire le ambiguità sentimentali, specialmente intorno a mercoledì. Se sono in coppia, la relazione è forte e il weekend favorirà il dialogo per gettare le basi del futuro. I nati sotto il segno della Vergine sentiranno un’agitazione che troverà chiarezza domenica, con l’arrivo di nuove e durature alleanze sentimentali entro la fine del mese. Infine, i nativi del Sagittario che vivono in coppia, potrebbero sentire il peso delle responsabilità, ma un’iniziativa inattesa riaccenderà l’entusiasmo nella relazione.

Oroscopo della settimana 17-23 novembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Se sei single, le tensioni lavorative rischiano di inquinare i tuoi sentimenti. Non lasciare che le preoccupazioni esterne diventino un blocco per fare nuovi incontri! Le amicizie che nascono in questo periodo peccano di slancio, ma non gettare la spugna. Se sei in coppia, un fastidio familiare recente potrebbe aver fatto salire il tuo livello di agitazione. Sii prudente lunedì, sarà la giornata più tesa. Ricorda: non è il momento di forzare le decisioni, armati di pazienza e cautela.

Toro – Se sei single, le nuove frequentazioni che nascono in questo periodo potrebbero essere come montagne russe. Tieni gli occhi aperti soprattutto martedì e mercoledì, perché l’opposizione lunare porterà una fisiologica stanchezza e una tendenza a esigere troppo dagli altri. La parola chiave è tolleranza: non giudicare con troppa severità. Nelle coppie, piccoli attriti legati a questioni economiche sono nell’aria. Se la tua relazione ha basi solide, non devi temere nulla, ma evita di trasformare i piccoli malumori in rimproveri all’inizio della settimana, potrebbero innescare discussioni spiacevoli.

Gemelli – Se sei single, ti troverai a interrogare il tuo cuore più e più volte: è davvero questa la persona giusta per te? Con il Sole in opposizione, l’universo ti offrirà riscontri e conferme inequivocabili. Forse l’anima gemella con cui vivere grandi emozioni non è ancora entrata in scena, ma devi concedere tempo al tempo e non forzare gli eventi. Per quanto riguarda la vita di coppia, l’armonia e i vecchi accordi potrebbero vacillare, specialmente se hai alle spalle una separazione e senti di non voler più rimetterti in gioco. L’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di mediare con saggezza, ritrovare la pace interiore e prepararti a ripartire. Fai particolare attenzione alla giornata di venerdì.

Cancro – Se sei single, non lasciare che la tua naturale prudenza ti faccia sfuggire opportunità d’oro. Martedì e mercoledì, con la Luna in aspetto favorevole, sono i giorni ideali per farsi avanti o per dare spazio a un nuovo, importante interesse che merita la tua completa attenzione. Nelle coppie, dopo un lunedì che potrebbe portare qualche tensione, la passione torna protagonista già tra martedì e mercoledì: preparati a fare pace e a ritrovare una splendida complicità. Vivi questa settimana lasciando da parte i brevi nervosismi per goderti appieno la ritrovata serenità.

Paolo Fox, oroscopo dell’amore dal 17 al 23 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – Se sei single, hai sentito l’assenza della persona giusta in queste ultime settimane, optando magari per relazioni a tempo determinato senza farti illusioni sul futuro. Ti conviene mantenere i piedi ben saldi a terra, specialmente se le attenzioni che ricevi provengono da un mondo troppo differente o distante dal tuo. Nella vita di coppia, qualche ombra ha reso l’atmosfera pesante a casa; stai particolarmente in guardia da eventuali terzi incomodi. Non temere, se all’inizio della settimana nascerà qualche piccola disputa, ti basterà stringere i denti e la situazione migliorerà presto.

Vergine – Se sei single, senti un’agitazione sottile pervaderti, ma domenica sarà la tua giornata chiave per fare luce su ciò che sta davvero succedendo nella tua vita e nel tuo cuore. Il tuo sguardo è già proiettato sull’avvenire e nuove alleanze sentimentali, forti e durature, busseranno alla tua porta entro la fine del mese. Se vivi in coppia, finalmente ti stai risollevando da un periodo faticoso, e i tuoi sogni d’amore sono pronti a concretizzarsi. Qualora ci siano state delle incomprensioni passate, è il momento di tirare fuori la tua forza e il tuo ottimismo. Se fai parte di una coppia storica, la voglia di ufficializzare l’unione e fare il passo decisivo si farà sentire più forte che mai.

Bilancia – Se sei single, l’inizio di novembre ha forse lasciato qualche ombra sul tuo cuore, ma questa settimana prepara un cambio di scenario elettrizzante. Venerdì e sabato, preparati a vivere momenti di dolce complicità e intesa appagante. Certo, c’è ancora qualcosa che ti sfugge o ti infastidisce, ma non sprecare energie nella rabbia. Se vivi in coppia, gli ultimi mesi ti hanno caricato di responsabilità e, inevitabilmente, anche di ansia. Per le coppie in crisi, invece, è il momento ideale: soffia un vento più leggero che ti aiuterà a trovare le parole giuste per superare le incomprensioni e risanare ogni ferita. Fidati di questo cielo!

Scorpione – Single, con Venere nel segno e la Luna che ti illuminerà martedì e mercoledì, le tue emozioni si intensificano a dismisura! Se hai appena iniziato una storia, non trattenerti: è il momento perfetto per abbandonare ogni difesa e lasciarti travolgere. Sebbene fastidiose questioni economiche o familiari cerchino di offuscare i tuoi pensieri, ricorda che questo periodo è dalla tua parte. Coppie, la tua relazione sta guadagnando una forza sorprendente, eppure c’è chi sta giocando la pericolosa partita del doppio gioco. Se senti che l’intesa si è affievolita, approfitta di questi giorni per risanarla: il fine settimana, in particolare, ti riserva conforto e un rinnovato calore emotivo.

La settimana 17-23 novembre secondo Paolo Fox: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Single, questa settimana ti invita a fare un viaggio introspettivo. Il tuo desiderio di nuove avventure sentimentali è palpabile, ma noti ancora qualche incertezza o “zona d’ombra” nei potenziali partner. Nonostante la tua vitalità sia in aumento, le vere opportunità romantiche scarseggiano. Forse, per ora, è saggio non forzare le cose e attendere il momento giusto. Coppie, la noia è il tuo nemico giurato! Tu, Sagittario, ami il movimento e le sorprese. In questi giorni potresti sentire un peso maggiore dovuto alle responsabilità quotidiane, ma non temere: un’improvvisa iniziativa o una scelta inattesa da parte tua o del partner riaccenderà l’entusiasmo nella relazione.

Capricorno – Se sei single, ti stai ancora aggrappando a mille pensieri e a ricordi di storie passate, risentendo il peso di vecchie ferite. È tempo di smettere di guardare solo dentro te stesso: il cielo ti invita ad alzare lo sguardo e guardare avanti! Tra pochissimi giorni, l’influenza della Luna ti permetterà di mettere alla prova la solidità di un’emozione. Se sei in coppi, il clima nella tua casa diventa finalmente più stabile e rilassato. Anzi, all’orizzonte sta per sorgere una bellissima emozione che riaccenderà la scintilla nella tua relazione. Fai solo attenzione all’inizio della settimana, che potrebbe portare qualche piccolo malinteso, specie con Bilancia e Cancro.

Acquario – Single, ti senti spossato e questa fatica si riflette sul tuo umore sentimentale. Stai esagerando con la pretesa di un partner ideale? Se il tuo cuore è inattivo da molto tempo, l’eccessiva idealizzazione ti renderà solo infelice. Le conoscenze nate a ottobre sono passate al vaglio a novembre: in particolare, martedì e mercoledì porta pazienza, poiché potresti trovarti coinvolto in inutili discussioni. Se c’è un malumore latente nella tua vita di coppia, è fondamentale parlarne subito. Alcuni legami sono destinati a concludersi, ma per altri si aprirà la porta a un’importante trasformazione. Adesso devi agire con moderazione e riflessione.

Pesci – Se sei single, le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti invitano a far sentire la tua voce. Non accettare silenzi, specialmente se qualcuno non ha mantenuto le promesse sentimentali. Intorno a mercoledì, sarai chiamato a mettere i puntini sulle “i” e a chiarire ogni ambiguità. Se ti liberi dalla nostalgia, si apriranno nuove porte, anche se un po’ di sana diffidenza continuerà a proteggerti. Se vivi in coppia, la tua relazione è forte e questo è il momento ideale per gettare le basi del futuro. Nonostante qualche piccola tensione durante la settimana, il weekend favorirà il dialogo. Sfrutta il favore di Giove per compiere scelte molto importanti.