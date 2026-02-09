Oroscopo di Paolo Fox del 9 febbraio: la Luna favorisce i Pesci

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 9 febbraio 2026, i nati sotto il segno del Capricorno devono aprirsi alle novità esterne e accettare i partner senza cercare di cambiarli. I nativi dell’Acquario sono invitati a seguire l’istinto in amore, mantenendo però prudenza e riflessione sul versante lavorativo. Infine, i Pesci godono del favore della Luna per rilanciare i sentimenti e pianificare progetti solidi per il futuro.

Oroscopo di lunedì 9 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – Se in passato qualcuno ha provato a metterti i bastoni tra le ruote, l’oroscopo di Paolo Fox annuncia che è arrivato il momento di prenderti la tua rivincita. Le stelle favoriscono il tuo riscatto e portano con sé novità che non dovresti sottovalutare.

Toro – Finalmente stai ritrovando la tua bussola interiore. Ti lasci alle spalle le ombre del passato per accogliere un’energia tutta nuova, ma resta con i piedi per terra: è il momento di spulciare con cura i tuoi estratti conto e sistemare qualche questione rimasta in sospeso.

Gemelli – Organizzati bene: cerca di concludere ogni impegno entro la mattinata perché nel pomeriggio il ritmo rallenta bruscamente. Come suggeriscono le previsioni astrologiche di Paolo Fox, eventuali tensioni domestiche sono solo passeggere e troveranno presto una soluzione.

Cancro – Oggi ti aspetta una giornata stimolante in cui i sentimenti contano più delle certezze. Lasciati trasportare dalle sensazioni senza pretendere garanzie immediate, ma fai attenzione: evita gesti impulsivi che potrebbero rovinare i traguardi raggiunti con tanto impegno.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 9 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – Finalmente ritrovi la serenità nei sentimenti, ma non cullarti troppo sugli allori. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, hai una carica vitale straordinaria: sfruttala per rimboccarti le maniche. È il momento perfetto per far crescere i tuoi piani professionali e puntare più in alto.

Vergine – Entro la fine della primavera, sentirai il bisogno di rimescolare le carte: secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo è il momento perfetto per cambiare ruolo o far sentire la tua voce in un contesto del tutto inedito.

Bilancia – Guarda avanti con rinnovata sicurezza: è finalmente in arrivo quella svolta decisiva che aspettavi per dare una direzione chiara alla tua esistenza. Per quanto riguarda il cuore, stai vivendo una fase di attesa, forse perché speri che chi ti sta accanto faccia finalmente quel passo avanti o mostri un cambiamento necessario.

Scorpione – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, da domani Venere inizierà a darti manforte. È il momento perfetto per dare una rinfrescata alla tua vita professionale e sentimentale: se senti il bisogno di una svolta, agisci ora. Fai attenzione però al partner, che ultimamente avverte la tua mancanza e reclama più attenzioni.

Previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 9 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se c’è stata burrasca in una tua relazione, sappi che finalmente torna il sereno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ora hai la strada spianata per vivere i tuoi sentimenti senza freni. È il momento perfetto anche per fare nuove conoscenze.

Capricorno – Preparati, perché questo cielo astrologico ti regala una marcia in più. È il momento ideale per accogliere novità in arrivo da altre città o ambienti diversi dal solito: le nuove conoscenze si riveleranno preziosi assi nella manica. Un piccolo consiglio per il cuore: accetta chi ami per quello che è, senza cullarti nell’illusione di poter trasformare il suo carattere.

Acquario – Ascolta il tuo sesto senso e dai voce alle emozioni: secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo è il momento perfetto per agire. Sul fronte professionale, però, non correre: fermati a riconsiderare un progetto o una collaborazione che non ti convince del tutto.

Pesci – Grazie alla Luna che ti sorride, senti rinascere in te un’autentica spinta sentimentale. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo è il momento perfetto per guardare lontano: se hai accanto il partner ideale, non aver paura di lanciare il cuore oltre l’ostacolo e iniziare a costruire qualcosa di solido insieme.