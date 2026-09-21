Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 21 al 27 settembre e classifica per tutti i segni: 5 stelle ai Gemelli

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 21 al 27 settembre, i Gemelli beneficiano di una comunicazione eccellente in amore che favorisce nuovi incontri e progetti di coppia, mentre sul lavoro le idee creative e intuitive ricevono via libera. I nativi del Cancro sono invitati a superare la timidezza per vivere un’intesa ritrovata e intimi momenti affettivi; sul lavoro superano velocemente i timori iniziali legati a nuove mansioni, ottenendo presto ottime conferme. I nati sotto il segno della Vergine trovano nella sfera affettiva una protezione dalle ansie pratiche ed economiche, dovendo però gestire con calma qualche attrito di coppia e muoversi con cautela e riservatezza tra i colleghi di lavoro.

Oroscopo e classifica dal 21 al 27 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, finalmente la tensione e l’agitazione d’inizio mese si allentano, lasciandoti la voglia di uscire e fare nuovi incontri. Se hai una storia, le vecchie incomprensioni sono alle spalle, ma ti conviene comunque fare chiarezza su cosa spinge davvero il tuo partner a prendere certe decisioni. In campo lavorativo, l’oroscopo di Paolo Fox ti preannuncia una fase di sblocco per i dubbi che ti hanno tormentato di recente. Con Saturno di mezzo serve ancora cautela: controlla bene ogni dettaglio e gestisci i rallentamenti senza farti prendere dalla foga. (4 stelle, settimana buona)

Toro – In amore, tra inizio e metà settimana potresti esitare a lasciarti andare con qualcuno di nuovo, chiedendoti se valga la pena spenderci energie. In coppia rischiano di nascere tensioni per un po’ di sfiducia: prima di prendertela con il partner, chiediti se non sia solo stanchezza accumulata. In campo lavorativo, hai tanta voglia di rinnovarti e proporre idee diverse per dare una svolta. Attenzione solo al portafoglio: l’aspetto economico richiede ancora prudenza e senso della misura. (3 stelle, settimana discreta)

Gemelli – In amore, con Mercurio a favore comunichi alla grande. Attorno al 22 ti verrà facilissimo esprimere ciò che provi ed evitare fraintendimenti: se sei single, fatti avanti! In coppia c’è un’ottima aria per fare progetti o chiarirsi (specialmente martedì). In campo lavorativo, un periodo che premia le tue intuizioni. Grazie al sostegno di Mercurio e del Sole, le tue proposte originali avranno il via libera, soprattutto se ti occupi di attività creative o dinamiche. (5 stelle, settimana fantastica)

Cancro – In amore, Venere ti invita a mettere da parte la timidezza: sguardi complici o inviti improvvisi possono fare la differenza se cerchi l’amore. In coppia ritrovi una grande intesa, e la giornata di venerdì sarà perfetta per momenti intimi e di profonda vicinanza. In campo lavorativo, partire con mansioni mai fatte prima ti fa temere di non farcela, ma vedrai che in pochi giorni i dubbi svaniranno lasciando posto a ottime conferme. (4 stelle, settimana buona)

Paolo Fox, oroscopo e classifica della settimana 14-20 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, i troppi impegni di lavoro ti prosciugano le energie. Tra martedì e mercoledì sarai così assorbito dai tuoi doveri da non accorgerti di chi ti corteggia. Tra partner, le troppe responsabilità creano un po’ di distacco: approfitta del weekend per ritrovare complicità ed evita di innervosirti per le divergenze. In campo lavorativo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Giove e Saturno ti regalano la grinta e la tenacia giuste per superare sfide impegnative. Concentrati e preparati bene: puoi ottenere grandi risultati. (4 stelle, settimana buona)

Vergine – In amore, lavoro e soldi ti mettono un po’ di pensiero, ma Venere protegge i tuoi affetti. Domenica sarà super passionale se sei single: goditi il momento senza voler per forza etichettare il futuro. In coppia nascono piccoli attriti per problemi pratici esterni: gestisci con calma giovedì e venerdì. In campo lavorativo, dopo un percorso ad ostacoli, la parola chiave è riservatezza. Non tutti i colleghi remano dalla tua parte: svela le tue mosse solo quando hai tutto pronto. (3 stelle, settimana discreta)

Bilancia – In amore, Sole, Mercurio e Giove ti aprono alla vita sociale: se cerchi un incontro importante, questo è il momento giusto. Se hai una relazione, ritrovi armonia, dialogo e una bellissima sintonia, specie durante il fine settimana. In campo lavorativo, inizio settimana promettente sul piano economico. Se devi recuperare crediti, risolvere questioni in sospeso o far valere i tuoi diritti sul lavoro, muoviti adesso con decisione. (5 stelle, settimana fantastica)

Scorpione – In amore, Venere ti regala una gran carica emotiva. Giovedì e venerdì sono giornate ideali per metterti in gioco e fissare un appuntamento. In coppia la metà settimana porta molta intesa e passione: perfetta per proporre qualcosa di nuovo o fare progetti a due. In campo lavorativo, Giove contrario ha creato qualche ritardo o scontro di recente. Tuttavia, l’oroscopo di Paolo Fox segnala che tra la fine del mese e i giorni successivi arriveranno rientri di denaro utili a farti tirare un sospiro di sollievo. (4 stelle, settimana buona)

La settimana 21-27 settembre secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, hai voglia di novità: frequentando posti diversi dal solito potresti fare incontri del tutto inaspettati. In coppia serve spezzare la routine: con il favore di Venere, Giove e Saturno hai la combinazione perfetta per riaccendere l’entusiasmo. In campo lavorativo, hai molta grinta nel difendere le tue idee, ma a metà settimana usa la diplomazia se qualcuno non la pensa come te per evitare scontri inutili. (4 stelle, settimana buona)

Capricorno – In amore, i troppi impegni ti spingono a evitare complicazioni, preferendo storie leggere e senza troppi vincoli. Se sei in coppia, questioni familiari sospese potrebbero crearti nervosismo: ci vorranno maturità e pazienza per non litigare. In campo lavorativo, la settimana parte con un po’ di confusione sulle priorità. Non aver fretta di risolvere tutto subito: procedi un passo alla volta per sciogliere ogni nodo. (3 stelle, settimana discreta)

Acquario – In amore, da mercoledì il Sole ti aiuta a mostrare i tuoi sentimenti in modo naturale. In coppia aumenta la sintonia per un weekend leggero e piacevole; fai solo un po’ di attenzione extra se ti confronti con i segni del Leone o dello Scorpione. In campo lavorativo, Giove contrario suggerisce di tenere d’occhio le spese e i conti. È anche il momento di guardare con lucidità a chi non è stato del tutto leale con te. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – In amore, se sei single da giovedì la Luna nel segno ti rende di nuovo aperto agli altri, recuperando quella disponibilità che a luglio avevi un po’ perso. Se vuoi affrontare un discorso rimandato da tempo o organizzare una serata speciale a due, la seconda parte della settimana vi darà una grande mano. In campo lavorativo, Marte ti dà la spinta per trasformare un’intuizione in realtà. Non rimandare più quella richiesta o quel confronto professionale che hai in mente. (4 stelle, settimana buona)