Oroscopo di Paolo Fox del weekend 19 e 20 settembre: sorpresa per il Toro

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 19 e 20 settembre, i nativi del Toro devono agire con concretezza sul lavoro, guidare l’amore con cautela ed evitare conflitti in famiglia a causa di Venere opposta. I nati sotto il segno della Vergine vivranno passione e sintonia in amore ma dovranno evitare discussioni economiche o lavorative con il partner, sostenuti da stelle favorevoli sul lavoro. Gli individui del Capricorno dovranno alleggerire la mente grazie al favore della Luna, pur continuando ad avere giornate piene di pensieri professionali.

Il weekend 19-20 settembre secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, il clima si fa teso in queste 48 ore. Cerca di non agire d’impulso ed evita di scaricare il tuo nervosismo su chi ti sta accanto. In campo lavorativo, weekend un po’ sottotono. Alcuni recenti eventi potrebbero far riemergere vecchi attriti: armati di pazienza.

Toro – In amore, in arrivo una possibile sorpresa sentimentale, ma attenzione a non bruciare le tappe. Con Venere in opposizione, ti conviene schivare scontri sgradevoli e tensioni in famiglia. In campo lavorativo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento perfetto per puntare tutto sulla concretezza.

Gemelli – In amore, una chiacchierata informale potrebbe far scattare una sintonia del tutto speciale. In campo lavorativo, la forma fisica non sarà al top, ma una chiamata o un piccolo evento ti restituirà la carica. In vista novità su ruoli e incarichi.

Cancro – In amore, la Luna storta rischia di creare qualche contrasto e un po’ di agitazione. Parlane con la massima sincerità ed evita di fare supposizioni: serve riflettere e accorciare le distanze. In campo lavorativo, quadro stabile, nessuna novità rilevante all’orizzonte.

Oroscopo del weekend 19-20 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, hai una gran voglia di metterti in gioco e stare in compagnia. Fai solo attenzione a non farti condizionare da chi prova a manipolarti. In campo lavorativo, la carne al fuoco è tanta e gli impegni si accumulano: c’è il rischio di uno scontro.

Vergine – In amore, l’effetto di Venere riscalda l’atmosfera regalandoti passione e forte sintonia. Unico consiglio: lascia fuori dalla coppia le discussioni su soldi e professione. In campo lavorativo, il favore delle stelle ti dà una mano anche sul piano professionale.

Bilancia – In amore, un nuovo incontro potrebbe lasciare il segno, a patto che tu eviti qualsiasi paragone con il passato. In campo lavorativo, stando alle previsioni astrologiche di Paolo Fox, l’appoggio di Mercurio ti aiuterà a trovare soluzioni rapide, regalandoti successi e ottime occasioni.

Scorpione – In amore, weekend ad alto tasso di fascino e desiderio. Una storia recente può fare il salto di qualità: i single saranno irresistibili, mentre nelle coppie si riaccende la scintilla. In campo lavorativo, situazione tranquilla, nessun aggiornamento di rilievo.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 19 e 20 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, la voglia di staccare la spina ti aprirà le porte a situazioni decisamente stimolanti. Una semplice uscita potrebbe riservarti un bel colpo di scena. In campo lavorativo, esprimi le tue idee senza timori: ci sono novità importanti in arrivo.

Capricorno – In amore, cerca di alleggerire la mente trascorrendo del tempo in buona compagnia. La Luna gioca a tuo favore e porta una bella dose di positività. In campo lavorativo, i pensieri legati alla professione continueranno ad affollare le tue giornate.

Acquario – In amore, mostrare ciò che provi ti verrà naturale nelle prossime ore. Se senti il bisogno di maggiore libertà, sappi che le coppie ritroveranno comunque leggerezza e fiducia. In campo lavorativo, metti in conto qualche ritardo e qualche grattacapo economico da gestire.

Pesci – In amore, hai un forte desiderio di rinnovare la tua vita sentimentale, complice una mancanza di entusiasmo rispetto al passato. Che ne dici di organizzare una serata tranquilla insieme? In campo lavorativo, hai le idee estremamente chiare: è la fase giusta per rivoluzionare la solita routine.