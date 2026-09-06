Amici 26, quando inizia? Tutte le anticipazioni sulla nuova edizione con Maria De Filippi

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La macchina di Amici 26 sta per rimettersi in moto, ma la nuova edizione del talent di Maria De Filippi si prepara a partire con un alone di incertezza e una serie di indiscrezioni che stanno già infiammando il mondo dello spettacolo. La prima registrazione viene indicata per l’inizio di ottobre. Intanto, dietro le quinte, si parla di una vera e propria rivoluzione: nuovi ingressi, addii eccellenti e un’ipotesi clamorosa che riguarda Amadeus. A questo punto è inevitabile chiedersi: come cambierà Amici 26? Chi entrerà nella scuola? E chi, invece, è destinato a lasciare il programma?

Quando inizia Amici 26? La data possibile è il 4 ottobre 2026

La situazione sulla partenza di Amici 26 resta ancora fluida. Le registrazioni dovrebbero iniziare nei primi giorni di ottobre, e questo rende plausibile una messa in onda fissata per domenica 4 ottobre 2026.

Si tratta, però, di una data non ancora ufficializzata: la produzione di Maria De Filippi non ha comunicato nulla, ma la collocazione temporale coincide perfettamente con il calendario delle ultime edizioni. Il pubblico, intanto, attende con crescente curiosità: la nuova stagione si preannuncia come una delle più rivoluzionarie degli ultimi anni, con cambiamenti che potrebbero ridefinire l’identità stessa della scuola.

Amici 26 anticipazioni: Amadeus “preside”? L’ipotesi che cambia tutto

Tra le indiscrezioni più clamorose di Amici 26 c’è quella che riguarda Amadeus. Il conduttore era già stato accostato al programma come possibile nuovo professore di canto, ma nelle ultime ore è emersa un’ipotesi ancora più sorprendente: il suo ingresso potrebbe avvenire con un ruolo di maggiore responsabilità, addirittura quello di “preside” della scuola.

L’idea sarebbe quella di affidargli una funzione simile a quella ricoperta da Rossana Casale in Operazione Trionfo: una figura di riferimento per gli allievi, capace di guidare la scuola con autorevolezza e visione artistica. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, ma se trovasse conferma rappresenterebbe una svolta significativa per il format di Maria De Filippi.

Accanto al nome di Amadeus torna anche quello di Ambra Angiolini, indicata come possibile nuova professoressa di canto. L’attrice e cantante era già stata al centro dei rumor nelle scorse settimane e il suo ingresso si inserirebbe in una strategia di rinnovamento che molti definiscono una vera e propria “xfactorizzazione” del programma.

Amici 26: chi resta e chi va via tra i professori? La rivoluzione è già iniziata

Nonostante le possibili novità, alcuni volti storici dovrebbero restare saldamente al loro posto. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vengono indicati come punti fermi del corpo docente e, salvo sorprese, torneranno anche nella nuova edizione. Anche Lorella Cuccarini sarebbe destinata a proseguire la sua esperienza ad Amici, con l’ipotesi di un ritorno nell’insegnamento della danza.

Diverso il discorso per Anna Pettinelli, il cui addio sembra ormai certo, complice la sua presenza in altri programmi come Tale e Quale Show. Secondo gli ultimi rumor, anche Emanuel Lo sarebbe in uscita: al suo posto potrebbe arrivare Angelo Madonia, già volto noto del mondo della danza televisiva. Il cast dei professori, dunque, è in pieno movimento. E se l’ipotesi Amadeus dovesse concretizzarsi, Maria De Filippi potrebbe aver preparato una delle rivoluzioni più importanti nella storia recente del talent.