Oroscopo settimanale di Branko dal 28 settembre al 4 ottobre e le pagelle: Gemelli, voto 8,5

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Secondo l’oroscopo di Branko della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre, i Gemelli vivranno un periodo all’insegna di un fascino magnetico da godersi senza timori, approfittandone per fare shopping. Quelli della Bilancia avranno intuizioni creative passeggere che faranno bene ad appuntare subito per non dimenticarle. Infine, i nativi del Capricorno troveranno interessanti opportunità di guadagno nel digitale e nella creatività, per le quali dovranno superare la timidezza e agire con fiducia.

Oroscopo da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l’oroscopo di Branko, ti attende una telefonata piuttosto lunga e intensa da parte del partner o di un amico fidato: ci sono nodi sospesi che chiedono di essere sciolti subito. Anche se la prospettiva di affrontare certi discorsi intimi o familiari ti crea un po’ di tensione – e rischia di attirare attenzioni non desiderate – non rimandare. Questa conversazione non lascerà strascichi negativi. Al contrario, una volta chiarito tutto, ti sentirai sollevato e con il cuore più leggero per il resto della settimana. Voto: 7

Toro – I pianeti rivelano la scoperta di un talento nascosto, magari legato alla sfera artistica o manuale. L’entusiasmo non ti mancherà, ma le previsioni astrologiche di Branko suggeriscono di muoverti con calma: all’inizio potresti sentirti impacciato e privo di certezze, come accade a chiunque muova i primi passi in un territorio sconosciuto. Non farti assalire dallo sconforto. Datti il tempo di prendere confidenza con questa abilità e vedrai che, entro domenica, te ne innamorerai. Voto: 8

Gemelli – Sotto la spinta di una Venere complice, questa settimana sprigionerai un fascino quasi magnetico e misterioso, capace di far girare la testa anche agli sconosciuti. Le persone attorno a te non passeranno sopra a questa luce speciale, e la cosa potrebbe persino darti un pizzico di soggezione se la pressione si fa eccessiva o se risveglia le gelosie di chi ti sta accanto. Niente paura: goditi l’effetto che fai sugli altri e approfittane per rinnovare il guardaroba con un po’ di shopping! Voto: 8,5

Cancro – I tuoi dispositivi elettronici potrebbero fare i capricci nei prossimi giorni. Tra chiamate disturbate, notifiche sospette o messaggi che non arrivano, ti sembrerà quasi che ci sia lo zampino di qualche folletto. L’oroscopo di Branko ti rassicura: nulla di esoterico, soltanto piccoli guasti tecnici o disservizi della rete. Invece di innervosirti, contatta il servizio clienti per una verifica e risolvi il problema all’origine. Voto: 6

Branko, oroscopo e pagelle dal 28 settembre al 4 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – In questi sette giorni sarai chiamato a mettere ordine nella gestione delle tue risorse finanziarie. Certe ambizioni o acquisti recenti rischiano di rivelarsi fuori portata se non impari a guardare i conti con maggior pragmatismo. Questo non significa che dovrai rinunciare ai tuoi sogni, ma semplicemente che servirà un po’ più di pazienza per vederli realizzati. Sfrutta il momento per riorganizzare le spese: la costanza ti ripagherà a tempo debito. Voto: 6,5

Vergine – Se ti accorgi di provare un’attrazione per un collega o per qualcuno incrociato in ambito professionale, l’oroscopo di Branko ti suggerisce la massima prudenza. Esporsi adesso in modo troppo aperto rischia di creare imbarazzo e rovinare le basi che stai cercando di gettare. Lascia che il rapporto si consolidi in modo naturale e senza forzature: ci sono buone probabilità che la simpatia sia reciproca, ma serve la giusta tattica. Voto: 7

Bilancia – L’ispirazione artistica o intellettuale si presenterà a intermittenza: le idee migliori ti sfrecceranno in testa per poi svanire nel giro di pochi istanti. Per evitare la frustrazione di perdere intuizioni preziose, tieni sempre a portata di mano un taccuino o le note dello smartphone per appuntare tutto in tempo reale. Questo semplice gesto non solo ti salverà la memoria, ma stimolerà nuova creatività per i giorni a venire. Voto: 7,5

Scorpione – Un’uscita informale con una persona che conosci da tempo potrebbe prendere una piega del tutto inaspettata. Nelle prossime serate, le previsioni astrologiche di Branko intravedono una scintilla di forte passione pronta a scoccare all’improvviso. Non cedere al pregiudizio di considerarla soltanto un’amicizia: cerca di capire se il sentimento è condiviso e buttati. Un appuntamento fuori dagli schemi potrebbe sorprenderti. Voto: 9

La settimana 28 settembre-4 ottobre secondo Branko: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Nel corso della settimana, un legame affettivo – che sia una storia di lunga data o un flirt recente – potrebbe vivere una fase di stallo a causa di un testa a testa d’orgoglio. Se entrambi vi arroccate sulle vostre posizioni, la situazione rischia di trasformarsi in una sterile prova di forza. Cerca invece un punto d’incontro che soddisfi entrambi: solo attraverso la mediazione la coppia potrà fare un salto di qualità. Voto: 6

Capricorno – I pianeti aprono la strada a interessanti opportunità di guadagno attraverso progetti creativi, innovativi o legati al mondo del digitale e delle nuove tecnologie. Se avverti qualche esitazione, sappi che si tratta soltanto di una temporanea mancanza di autostima e non di scarso talento. Caccia via la timidezza, analizza i dettagli dell’offerta con la tua consueta lucidità e, se i conti tornano, lanciati senza esitare! Voto: 8,5

Acquario – Imprevisti di lavoro o impegni di famiglia potrebbero remare contro i tuoi programmi di coppia in questa settimana, costringendoti a far slittare un incontro desiderato. Evita di scaricare la tua rabbia sul partner o di fargliene una colpa: atteggiamenti polemici servirebbero solo a creare un muro di difesa. L’oroscopo di Branko ti ricorda che un po’ di attesa non fa che accrescere il desiderio: riprogrammate con calma e l’intesa ne uscirà rafforzata. Voto: 6,5

Pesci – La tua casa si confermerà il rifugio ideale per riabbracciare i parenti più cari e farli sentire accolti. Ti dedicherai con entusiasmo ai dettagli per rendere l’ambiente caldo e impeccabile, incassando complimenti sinceri. L’unica nota stonata potrebbe essere l’assenza del partner per motivi di forza maggiore; non fartene un cruccio, goditi il calore degli affetti e organizza fin da ora una nuova reunion per quando sarete di nuovo in due. Voto: 8