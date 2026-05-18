Oroscopo settimanale di Branko dal 18 al 24 maggio e classifica per tutti i segni: 5 stelle fantastiche per i Gemelli

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Secondo l’oroscopo di Branko della settimana dal 18 al 24 maggio, i Gemelli inizieranno la settimana con un lunedì fantastico per l’amore, ma da martedì dovranno concentrarsi sul lavoro, per poi festeggiare giovedì l’arrivo del Sole nel segno. I nativi dello Scorpione dovranno evitare polemiche con il partner e sfruttare il favore di Mercurio e Venere per dialogare, cercando al contempo di scaricare la tensione accumulata a causa di Marte contrario. I nati sotto il segno dell’Acquario accuseranno un po’ di stanchezza e nervosismo, motivo per cui dovranno evitare i battibecchi in famiglia e staccare la spina nel weekend per ricaricare le batterie, pur continuando a godersi un periodo forte per i sentimenti.

Oroscopo da lunedì 18 a domenica 24 maggio: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – Con questa Luna nel cielo, è arrivato il momento di passare ai fatti per quanto riguarda il tuo portafogli. Non rimandare quelle spese necessarie per la casa e la famiglia: se puoi, cerca di fare felici tutti. Secondo l’oroscopo di Branko, gli affari e gli investimenti viaggiano veloci e con il vento in poppa. Le stelle ti danno una mano a superare i blocchi della burocrazia, quindi cerchia sul calendario lunedì 18: sarà il giorno perfetto per firmare contratti e accordi, grazie a un Mercurio eccezionale per i documenti scritti. Tra i mille impegni e una Venere in movimento, però, non scordarti del partner! Incontro sì: Leone (l’unico per te nell’universo). Toro, ti aspetta una Luna ad altissima passione. (4 stelle, settimana molto buona)

Toro – Questo periodo inaugura una serie di traslochi planetari che ti vedono come assoluto protagonista. Se il Sole ti saluta giovedì 21, già martedì 19 sarai tu ad accogliere Marte, il pianeta dell’energia vitale e del desiderio, proprio mentre Venere raggiunge Giove. Secondo l’oroscopo di Branko, tutto questo rimescolamento stellare indica una svolta precisa: metterai da parte gli affari per dedicarti anima e corpo all’amore. Incontro sì: Grande sintonia con un altro Toro. Eros alle stelle e un pizzico di follia con i Gemelli. (5 stelle, settimana ottima)

Gemelli – Ti aspettano giornate super vivaci e ricche di colpi di scena cosmici, perfette per la tua indole dinamica e fantasiosa. Con la Luna e Mercurio nel tuo segno, lunedì 18 maggio sarà una giornata pazzesca per l’amore e le avventure ad alto tasso erotico: se hai nel mirino una persona speciale, questo è il momento esatto per farti avanti. Già da martedì 19, però, lo scenario cambia: lo spostamento di Marte e Venere ti riporterà con i piedi per terra, spingendoti a concentrarti sulle questioni pratiche e sul lavoro, che purtroppo ruberà un po’ di spazio ai sentimenti. Ma la vera svolta arriva giovedì 21 con l’ingresso del Sole nel tuo cielo: tantissimi auguri! Incontro sì: con la Bilancia ti basta uno sguardo per capirti. E il Capricorno? Sappi che l’hai già conquistato. (5 stelle, settimana ottima)

Cancro – Secondo l’oroscopo di Branko, la Luna di questa settimana ti restituisce finalmente quella fiducia in te stesso che il fuoco dei giorni passati aveva un po’ spento. Il tuo cielo è in pieno fermento: lunedì 18 Marte diventa un prezioso alleato, mentre martedì 19 Venere trasloca nel tuo segno, portando con sé un’ondata di pura emozione. Cupido torna a guardarti con un gran sorriso: preparati ad amare e a farti amare come meriti! Anche la forma fisica è in netta risalita; i fastidi dell’ultimo periodo svaniscono e le ferite, sia del corpo sia dell’anima, cominciano a rimarginarsi. È il momento perfetto per fare sport. Stai vivendo una profonda trasformazione interiore quasi senza accorgertene, perché ormai dalla vita pretendi solo il massimo. Incontro sì: Scorpione, per risvegliare la passione; Ariete, dove un semplice bacio può ribaltare tutto. (5 stelle, settimana ottima)

Branko, oroscopo e classifica dal 18 al 24 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Di recente ti sei dovuto destreggiare tra novità stimolanti e situazioni inedite, muovendoti con cautela perché non ti era chiaro chi fosse dalla tua parte e chi stesse tramando nell’ombra. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, in questi giorni il cielo cambia marcia, ma si trascina dietro ancora qualche dubbio. Lunedì 18, in particolare, Marte rischia di prosciugare le tue energie fisiche, mentre il weekend sarà movimentato da una Luna un po’ storta. Il consiglio? Non pretendere di fare tutto da solo: impara a delegare, sia in ufficio che in famiglia. Incontro sì: Sagittario, per un’avventura indimenticabile. Acquario, sfuggente ma tremendamente sexy. (4 stelle, settimana molto buona)

Vergine – Il tuo cielo è un po’ ballerino in questo periodo? E allora accetta l’invito e scendi in pista anche tu! Non serve essere professionisti, basta assecondare il ritmo e lasciarti andare. Libera la fantasia: diventerà la tua valvola di sfogo ideale, specialmente da lunedì 18 in poi, quando Mercurio in Gemelli rischia di renderti troppo severo con te stesso. Fortunatamente, le previsioni astrologiche di Branko annunciano ottime novità: tra lunedì 18 e martedì 19, Marte e Venere riaccendono la passione e il romanticismo. Incontro sì: Fai tu il primo passo con la Bilancia. Se invece hai a che fare con un Cancro, abbandonati alle sue coccole. (4 stelle, settimana molto buona)

Bilancia – Il cielo finalmente si schiarisce! Secondo l’oroscopo di Branko, il nuovo volto della Luna e il supporto di Mercurio ti regalano occasioni inaspettate e percorsi inediti verso il successo. Questa volta i riflettori non sono puntati sui sentimenti, ma su preziose esperienze personali e lavorative capaci di far impennare la tua autostima. È esattamente ciò che pretende Saturno: darti una marcia in più e renderti più consapevole, un cambiamento che renderà ancora più solida anche la tua vita di coppia. Ottime notizie per il corpo: da lunedì 18 Marte smette di darti contro, il momento perfetto per iniziare una dieta depurativa. Incontro sì: La Vergine ti rimette in sesto, con i Pesci l’atmosfera si fa languida. (4 stelle, settimana molto buona)

Scorpione – Fai un fioretto: evita di farti trascinare in una polemica sterile con il tuo partner. Ricorda che non discutere non significa affatto rinunciare al dialogo. Confrontarsi fa sempre bene, soprattutto ora che Mercurio si fa collaborativo e, da martedì 19, anche Venere diventa magnifica: secondo l’oroscopo di Branko, con un pizzico di franchezza e un gesto affettuoso potrai sistemare ogni cosa. L’unica nota di cautela arriva da Marte contrario: trova un modo per scaricare la tensione, che sia lo yoga, la danza o la musica. Incontro sì: Cancro, tra ricordi e speranze. Leone, per scambiarvi un pegno d’amore. (4 stelle, settimana molto buona)

La settimana 18-24 maggio secondo Branko: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – Stella che va, pianeta che viene… Hai avuto un cielo strepitoso per molto tempo (e te lo sei decisamente meritato!), ma tutto scorre. Con l’avvicinarsi della stagione dei Gemelli, è normale che ti giri un po’ la testa – e forse anche le scatole. Le previsioni astrologiche di Branko ti invitano a portare pazienza: Sole e Mercurio si sposteranno in quel segno da giovedì 21 maggio, ma fortunatamente saranno transiti rapidi. Cerca di non accumulare nervosismo, perché il malumore si riflette sul corpo; dal 18, infatti, Marte si sposta nel settore della salute e ti chiede di riguardarti. Nel frattempo, in amore cresce un pensiero segreto. Incontro sì: Ariete, per un’unione senza fine. Scorpione, che sa come provocarti e attrarti.(4 stelle, settimana molto buona)

Capricorno – La primavera non è la tua stagione preferita, specie quando l’energia dell’Ariete va a bussare alla porta di casa e degli affetti familiari creando qualche scintilla. Secondo l’oroscopo di Branko, però, l’incendio si sta spegnendo: grazie al trasloco di Marte, i pianeti veloci sono finalmente alleati o neutrali. Puoi tirare un sospiro di sollievo! Certo, non abbassare del tutto la guardia perché Saturno e Nettuno richiedono ancora la tua attenzione su alcune responsabilità, ma hai tutte le carte in regola per gestirle. Il nuovo transito marziano rigenera la tua salute e riaccende i sensi. A proposito: il novilunio del 16 ha fatto scoccare una scintilla nel tuo cuore? Incontro sì: Gemelli, per un gioco intrigante o una vera passione? Se invece cerchi un bacio da brividi, chiedilo ai Pesci. (4 stelle, settimana molto buona)

Acquario – Stacca la spina questo weekend. Secondo l’oroscopo di Branko, ti aspetta una Luna piuttosto faticosa: rallenta il passo ed evita i battibecchi in famiglia, visto che la pazienza non è il tuo forte in questo momento. Certo, Mercurio stimola il dialogo, ma devi fare i conti con un Marte decisamente nervoso. Se sono volate parole di troppo, il rischio è di gettare benzina sul fuoco. Ti sei dato un gran da fare nell’ultimo periodo ottenendo ottimi risultati, ma adesso la stanchezza si fa sentire ed è il momento di ricaricare le batterie. Dedicati un po’ di sano relax. In amore, il cuore torna a battere forte in questo periodo: goditi ogni istante. Incontro sì: con la Vergine l’intesa è sinonimo di totale relax. Nuovi incontri in vista con il Sagittario. (4 stelle, settimana molto buona)

Pesci – Secondo l’oroscopo di Branko, una splendida Luna è pronta a farti battere il cuore per un nuovo amore romantico. Inoltre, ci penserà Marte a infiammare la tua passione. C’è solo un piccolo imprevisto: Mercurio è in vena di dispetti. Pesa bene le parole, perché un passo falso potrebbe creare malintesi in famiglia (specie con i figli) o rallentare qualche pratica burocratica al lavoro. Fortunatamente sarà un momento passeggero: ci penserà Venere ad addolcirti, rendendoti molto più accomodante e caloroso. Tu, però, mettici del tuo. Incontro sì: Capricorno, il suo affetto è sincero. Acquario, un brivido folle. (4 stelle, settimana molto buona)