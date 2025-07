Oroscopo Paolo Fox, previsioni 28 luglio-1 agosto: fortuna presente per la Bilancia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le previsioni astrologiche dei prossimi giorni preannunciano importanti novità in vista in particolar modo per determinati segni. A svelarle è l’esperto di astrologia Paolo Fox, che prevede la situazione astrologica della Bilancia, dello Scorpione, del Sagittario e del Capricorno. Il primo di questi segni potrà contare sulla fortuna, anche se dovrà prestare attenzione all’impulsività. Lo Scorpione, invece, dovrà cercare di non ingigantire alcune questioni.

Oroscopo Paolo Fox, 28 luglio- 1 agosto: la Bilancia deve lasciare andare ciò che non serve

Per i nati sotto il segno della Bilancia si prospettano giorni all’insegna della positività. La situazione astrologica sarà segnata da una buona dose di fortuna. Tuttavia sarà importante lasciare andare tutto ciò che non serve, alleggerendo il carico mentale. Inoltre non andranno prese decisioni in modo impulsivo.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox 28/07- 1/08: lo Scorpione si concentra sugli impegni

I nati sotto il segno dello Scorpione non potranno contare sulla fortuna. Pertanto dovranno cercare di mantenere la calma, evitando di ingigantire alcune questioni. Sarà determinante la pazienza, che aiuterà a gestire diverse situazioni..

Oroscopo Paolo Fox 28 luglio- 1 agosto: soddisfazioni in arrivo per il Sagittario

Paolo Fox prevede delle importanti soddisfazioni in arrivo per i nati sotto il segno del Sagittario. L’impegno garantirà le giuste ricompense. Ogni sacrificio sarà ricompensato. Le amicizie, inoltre, vi daranno una mano ad alleggerire alcune situazioni complesse.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox fino al 1 agosto: il Capricorno deve tenere a bada l’ambizione

In nati sotto il segno del Capricorno saranno invasi da un gran senso di ambizione. In ambito lavorativo si impegneranno molto, volendo appunto ottenere un avanzamento di carriera. Tuttavia al momento non ci sono garanzie di promozioni, e dunque non bisogna farsi illusioni. Attenzione perchè alcune azioni potrebbero dare vita a conseguenze irrimediabili su scelte future. Pertanto è consigliabile ponderare con cura le decisioni da prendere.