Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 marzo: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi

29 marzo 2024.

ARIETE

Con la Luna in trigono, vi sentirete ispirati nel lavoro, portandovi a prosperare economicamente. I rapporti familiari saranno tranquilli; prendetevi cura della vostra salute e ritagliatevi del tempo per rinnovare le buone abitudini. In amore, godetevi dolci momenti di intimità e complicità.

TORO

Con la Luna nella vostra ottava casa, avvertirete il desiderio di cambiamento nel lavoro e nella sfera familiare. Venerdì sarà perfetto per affrontare questioni amorose rimaste in sospeso, senza esitazioni. Affrontate i discorsi con coraggio, senza timore del confronto.

GEMELLI

L’opposizione lunare potrebbe generare tensioni sia in famiglia che al lavoro, ma cercate di mantenere la calma e ascoltare gli altri con empatia. In amore, affrontate le questioni inaspettate con delicatezza e sincerità, trovando un equilibrio tra franchezza e rispetto.

CANCRO

La Luna in sesta casa vi porterà progresso e risultati concreti nel lavoro o negli studi. Troverete equilibrio nelle relazioni familiari e amorose, sfruttando la vostra sensibilità naturale per creare legami profondi e significativi.

LEONE

La giornata sarà vibrante e carica di energia grazie alla Luna in trigono. Sarete pieni di opportunità nel lavoro; coglietele con determinazione, sapendo che la fortuna è dalla vostra parte. In famiglia e nell’amore, godetevi l’armonia e la serenità che vi circonda.

VERGINE

La Luna in quadratura potrebbe portare tensioni sul fronte lavorativo, ma mantenete la visione a lungo termine e non lasciatevi influenzare da problemi temporanei. In famiglia e nell’amore, trovate sostegno e conforto, ricordando di nutrire sempre il vostro legame.

BILANCIA

L’astro notturno in sestile promette una giornata luminosa e piena di successi nel lavoro. Ritrovate l’importanza della condivisione sia in famiglia che nell’amore, esprimendo liberamente i vostri sentimenti e riscoprendo la gioia della reciproca comprensione.

SCORPIONE

La Luna in seconda casa porta rafforzamento nei legami familiari e possibilità di sorprese economiche. Nel lavoro, potreste trovare opportunità inaspettate da cogliere al volo. In amore, lasciatevi trasportare dalla passione e vivete intensamente ogni momento.

SAGITTARIO

La congiunzione lunare apre nuove opportunità nel lavoro, mentre in famiglia l’importanza della condivisione diventa evidente. In amore, riscoprite la spontaneità e lasciate che la fortuna guidi il vostro cammino verso nuove emozionanti esperienze.

CAPRICORNO

L’influsso lunare potrebbe portare agitazione sul lavoro, ma la vostra costanza sarà premiata a lungo termine. Favorite l’armonia familiare e prendetevi cura della vostra salute. In amore, la stabilità è essenziale: mantenete un equilibrio tra lavoro e vita personale.

ACQUARIO

Con la Luna in sestile, avrete un vantaggio nel lavoro: sfruttatelo per progredire nei vostri progetti. Equilibrate le dinamiche familiari e prendete cura della vostra salute. In amore, ascoltate il vostro cuore e lasciatevi guidare dalla Luna verso dolci sorprese.

PESCI

La Luna potrebbe portare tensioni sul lavoro, affrontatele con serenità e assertività. In famiglia, evitate discussioni inutili e risolvete i problemi aperti. Fate attenzione alle spese eccessive e godetevi le dolci sorprese che l’amore ha in serbo per voi. Entro domenica è previsto un incontro interessante, lasciatevi andare.