Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 marzo: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi

28 marzo 2024.

Ariete

L’Ariete è in pieno vigore, pronto ad affrontare qualsiasi sfida si presenti sulla sua strada. Questo è il momento di agire senza restrizioni e di perseguire i propri obiettivi con determinazione. Chiunque cerchi di bloccare le tue iniziative sarà destinato a fallire, poiché la tua determinazione è inarrestabile. È un periodo favorevole per esaminare attentamente i rapporti e ristabilire legami con persone che potrebbero essere state trascurate in passato. Inoltre, con l’avvicinarsi di Pasqua, l’atmosfera è carica di emozioni, rendendo i sentimenti ancora più intensi. I nuovi rapporti sono particolarmente intriganti e potrebbero portare a sviluppi significativi, anche in termini di impegno più serio come il matrimonio o la convivenza.

Toro

I nati sotto il segno del Toro si trovano in una posizione di forza, dotati di calma e chiarezza mentale che li aiutano a superare qualsiasi ostacolo. Questo è un momento di cambiamento per i sentimenti, con alcune relazioni che vengono messe alla prova. Con l’avvicinarsi di Pasqua, si consiglia di frequentare persone piacevoli e di allontanarsi dalle preoccupazioni, in modo da affrontare questo periodo con serenità. Anche se la Luna è in opposizione, è importante evitare di fare le ore piccole e rimanere concentrati sui propri obiettivi.

Gemelli

Per i Gemelli, questo è un momento in cui la ricerca dell’amore può portare a situazioni senza impegno o alla volontà di aspettare tempi migliori per concedersi. Alcuni potrebbero sentirsi insicuri riguardo al reciproco amore o alla credibilità delle relazioni passate. Tuttavia, coloro che si sono aperti a nuovi amori dovrebbero essere pazienti e valutare attentamente la situazione dopo il 5 aprile. Si consiglia di evitare polemiche inutili e di prepararsi a un’agitazione nel cuore in vista della Pasqua.

Cancro

Con Venere favorevole, i Cancro sono attratti da amori che si sviluppano al di fuori del solito ambiente, magari anche in altre città. La Pasqua si avvicina con prospettive promettenti, specialmente per coloro che hanno progetti di lavoro da realizzare. Tuttavia, i primi giorni di aprile potrebbero essere complicati, soprattutto se si devono prendere decisioni su questioni economiche o contrattuali. Nonostante ciò, i nuovi incontri sono stimolanti e potrebbero portare a sviluppi interessanti.

Leone

Questo è il momento per i nati sotto il segno del Leone di affrontare i problemi che hanno trattenuto la loro vita per troppo tempo. È un periodo favorevole per fare una programmazione per il futuro e ottenere risposte a questioni che sono rimaste in sospeso fino a luglio. Anche se sono stati mesi difficili, i progetti e i programmi sperimentali avranno successo. Per le coppie in crisi, è arrivato il momento di decidere se restare o lasciare definitivamente, considerando che la vera crisi si è verificata tra fine febbraio e inizi di marzo. Coloro che hanno superato questa fase ora possono guardare avanti con fiducia, pronti per nuove sfide e opportunità.

Vergine

La Luna porta una giornata interessante per i nati sotto il segno della Vergine, anche se la vigilia di Pasqua può essere pervasa da dubbi e incertezze. Tuttavia, il periodo successivo offre l’opportunità di fare scelte attente e oculate per il futuro. Chi è senza amore dovrebbe guardarsi attorno, anche se potrebbe essere influenzato da pregiudizi o sospetti. Sul fronte lavorativo, è consigliabile non abbandonare il sicuro per l’incerto e mantenere la calma di fronte alle decisioni importanti.

Bilancia

Nonostante gli ostacoli, i Bilancia devono essere più incisivi e determinati nel perseguire i propri obiettivi. È il momento di trasformare le buone idee in azioni concrete e produttive. Tuttavia, il desiderio di piacere a tutti potrebbe causare perplessità e ostacolare i nuovi progetti in corso. Chi ha appena avviato un progetto o sta cercando di aiutare qualcuno a portare avanti un’iniziativa potrebbe incontrare difficoltà. È importante rimanere concentrati e non farsi scoraggiare dalle opinioni altrui.

Scorpione

La presenza della Luna nel segno offre intuizioni preziose ai nati sotto il segno dello Scorpione. La giornata di Pasqua sarà speciale per gli incontri e per liberarsi dalle ansie del passato. Anche se può essere difficile per gli Scorpioni dimenticare e sperare nuovamente nel futuro, un atteggiamento positivo apre la strada a una fase importante che arriverà a giugno. Questo è un momento favorevole per discutere nuovi progetti, riconsiderare le relazioni esistenti e persino rendere l’amore più intrigante e stimolante. Le proposte e i contratti firmati in questo periodo avranno un impatto significativo sul futuro.

Sagittario

Sei noto per detestare le convenzioni e le regole, e anche le feste programmate non sono esattamente il tuo stile. Tuttavia, con l’arrivo della Pasqua e la presenza della Luna nel tuo segno, è il momento ideale per muoverti, incontrare persone interessanti e liberarti da eventuali tensioni. Se hai una relazione amorosa solida, non avrai problemi, ma se stai vivendo relazioni che non ti soddisfano o desideri chiudere un rapporto, è probabile che aprile ti spinga a prendere decisioni rapide. Le prime due settimane del mese porteranno idee vincenti, ti sentirai carico di energia, ma potresti anche essere irritabile e intollerante con chi cerca di ostacolarti. Se hai in mente di sposarti, convivere o prendere decisioni lavorative importanti, è il momento di pianificare tutto entro maggio. Se sei single, potresti rimanere in attesa fino al 5 aprile, quando molte cose potrebbero cambiare.

Capricorno

Sei determinato a verificare la solidità delle tue relazioni amorose in questo periodo, e se è necessario, sei pronto a legalizzare un’unione. Potresti sperimentare un po’ di disagio sul fronte lavorativo, quindi fai attenzione alle dispute, specialmente con il segno del Toro, e a tutte le questioni legali che potrebbero sorgere. Sebbene tu sia una persona comprensiva, c’è un limite a tutto, e ora è il momento di difendere i tuoi diritti. Chi inizia un nuovo programma o progetto sarà favorito in questo periodo. Se ami essere protagonista e hai ambizioni, è il momento perfetto per lanciare nuovi progetti sia nell’amore che nel lavoro.

Acquario

Sebbene tu abbia attraversato momenti di disagio, ora stai recuperando forza. Se una storia d’amore nasce in questo periodo, c’è la possibilità che prenda il volo entro giugno. È il momento di dimenticare coloro che non ti hanno dato la giusta attenzione. Potrebbe essere che molti Acquario abbiano vissuto esperienze particolari tra fine febbraio e inizi di marzo, e ora è il momento di valutare il futuro. Se qualcuno non ti ama davvero, non merita il tuo tempo. Il desiderio di cambiare città, ruolo o vivere una nuova esistenza è forte, ma ricorda che i rapporti di lavoro stanno cambiando, e se hai avviato un’attività negli ultimi due o tre anni, potrebbe essere il momento di abbracciare nuovi progetti.

Pesci

Pasqua si prospetta come una giornata tranquilla, quindi sarebbe meglio evitare situazioni che possano generare tensione o costringerti a fare qualcosa che non desideri. Da oggi, cerca di evitare di accumulare tensioni per il fine settimana. Con Venere e Marte nel tuo segno, le relazioni che nascono ora sono importanti, quindi è un buon momento per fare nuovi incontri. Consigliati gli incontri con i nati sotto il segno dell’Ariete. Mantieni un profilo alto in tutte le tue attività. Se lavori a contatto col pubblico, potresti avere più successo del solito.