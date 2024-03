Anticipazioni Endless Love di oggi giovedì 28 marzo 2024

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Dopo l’intervista, Kemal si è precipitato nel modesto studio di Nihan, ansioso di condividere con lei gli sviluppi avvenuti dopo il loro incontro con Emir. Con un’espressione carica di tensione, le ha confessato di aver detto al potente magnate di aver discusso la possibilità di dipingere murales nella sede aziendale durante la loro riunione.

Ma non è finita qui: ha anche deciso di prendere una distanza temporanea da Nihan, convinto che sia la scelta migliore per evitare di complicare ulteriormente la situazione già intricata. Tuttavia, proprio mentre discutevano di queste questioni delicate, un suono improvviso dietro la porta ha interrotto il loro colloquio.

Era Emir. Con un sorriso sardonico, si è presentato al loro cospetto con un’offerta per Tarik, mostrando una determinazione che lasciava pochi dubbi sulla sua intenzione di espandere il suo dominio. Ma non si ferma qui: Emir ha anche progettato di stabilire un contatto con Zeynep, utilizzandola come pedina per esercitare ulteriormente il suo potere su Kemal.

Anticipazioni Endless Love 28 marzo 2024

Nel frattempo, Onder, il cui sguardo penetrante non sfugge a nulla, ha iniziato a tessere insidiose supposizioni dopo aver appreso da Emir che è stato ricattato da un misterioso individuo in possesso di compromettenti prove dell’omicidio di Ozan. Onder nutre il sospetto che il suo genero potrebbe non aver mai cancellato le incriminanti registrazioni, mantenendo così un sinistro controllo sulla famiglia.

E mentre le tessiture della trama si infittiscono, Zeynep, stretta in una morsa emotiva, si ritrova ad accettare un invito di Ozan. In un momento di incertezza, risponde al telefono di nascosto mentre è in compagnia di Salih, il suo devoto spasimante. Con cuore pieno d’amore, Salih le dichiara la sua volontà di rendere pubblica la loro relazione al più presto.