Oroscopo di oggi, giovedì 24 settembre 2026, le previsioni per ogni segno

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Il transito del Sole nel segno della Bilancia, in perfetta congiunzione con Mercurio, segna l’inizio di una fase di profondo rinnovamento e ridefinizione degli equilibri per lo zodiaco. Ecco come si orientano le stelle nella giornata di oggi, giovedì 24 settembre, tra intuizioni professionali, richiami al romanticismo e l’invito a una necessaria prudenza finanziaria.

Ariete

Voto: 8.5 — L’intuito si fa affilato e si trasforma nella vostra arma vincente. Sarete in grado di intercettare al volo ottime opportunità professionali prima degli altri. Novità memorabili in amore: sono in arrivo dichiarazioni inaspettate e appuntamenti capaci di sorprendere anche i cuori più scettici.

Toro

Voto: 5 — La Luna oggi vi volta le spalle e finisce per limitare il vostro raggio d’azione. La tentazione sarà quella di avviare una miriade di progetti e sbrigare mille faccende contemporaneamente, con l’unico rischio concreto di disperdere preziose energie senza concludere nulla. Meglio fare un passo indietro e riordinare le priorità.

Gemelli

Voto: 6 — Una giornata che richiede self-control. Sarà fondamentale contenere l’eccitazione e governare il nervosismo per evitare di proiettare all’esterno un’immagine incostante o inaffidabile. Sul fronte emotivo, l’irruzione improvvisa di una persona dal fascino magnetico e inquietante potrebbe destabilizzare i vostri sentimenti.

Cancro

Voto: 6.5 — L’atteggiamento odierno nei confronti del partner oscilla tra la provocazione e il rifiuto di assecondare ogni richiesta. C’è voglia di dare sfogo alle emozioni e, forse, anche di concedersi qualche spesa di troppo. Molto promettente la sfera professionale, dove si profila un’offerta che merita di essere valutata con attenzione.

Leone

Voto: 8 — Con Giove a favore nel segno, la vostra comunicatività e la vostra socialità raggiungono i massimi storici. Nonostante l’agenda lavorativa sia fitta di impegni, riuscirete a ritagliarvi il giusto spazio per coltivare gli affetti, approfondire un interesse sentimentale o semplicemente godervi una conversazione rigenerante con gli amici.

Vergine

Voto: 5.5 — L’ottimismo sembra avervi temporaneamente abbandonato, complici le quadrature dei pianeti veloci che vi spingono a fare bilanci esistenziali precoci e non necessari. Questo eccesso di riflessione rischia solo di appesantire l’umore. Sforzatevi di alzare lo sguardo e di guardare con fiducia verso il futuro.

Bilancia

Voto: 9 — Siete i protagonisti assoluti della giornata. L’ingresso del Sole nel vostro spazio zodiacale, in perfetta armonia con Mercurio, vi regala uno stato di grazia straordinario che si rifletterà in ogni ambito della vita. È il momento perfetto per agire: sfruttate questa luce per sbloccare le pendenze e definire le situazioni rimaste a lungo in sospeso.

Scorpione

Voto: 7 — Il vostro prestigio professionale e personale è fuori discussione, ma le stelle suggeriscono prudenza: di fronte all’ipotesi di un cambiamento imminente, muovetevi con cautela poiché la novità potrebbe non rivelarsi migliorativa. Molto meglio deviare le vostre energie verso il romanticismo, protetti dalla luce benevola di Venere.

Sagittario

Voto: 7.5 — La fortuna bussa alla porta di chi osa, ma prima di tutto dovete ritrovare la piena fiducia nelle vostre capacità. Il fascino e lo spirito d’iniziativa non vi mancheranno e saranno gli strumenti ideali per farvi largo nel settore professionale. La vostra consueta ambizione vi guiderà verso traguardi elevati.

Capricorno

Voto: 6 — L’opposizione astrale di Sole e Mercurio dal segno della Bilancia preannuncia ventiquattr’ore particolarmente faticose. Sebbene con la mente e con i desideri siate già proiettati verso il relax della serata, vi sarà richiesto di stringere i denti per portare a termine i gravosi impegni lavorativi della giornata.

Acquario

Voto: 8 — Una solida dose di buon senso amplificherà le vostre capacità operative, permettendovi di intervenire con polso fermo in tutti quei contesti in cui finora è mancata la chiarezza. La Luna nel segno è una preziosa alleata: sotto il suo influsso si apriranno ottime occasioni per incrementare i vostri guadagni.

Pesci

Voto: 5.5 — Massima allerta sul fronte finanziario. L’opposizione di Giove dal Leone accende un campanello d’allarme sul rischio di perdite di denaro legate a motivi futili o valutazioni errate. Evitate qualsiasi forma di spesa azzardata, rimandate gli investimenti non urgenti e mantenete la concentrazione esclusivamente sulle questioni essenziali.