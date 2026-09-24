Sport Manfredonia
Circolo Tennis Manfredonia promosso in D1
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Circolo Tennis Manfredonia promosso in D1
SI VOLA IN D1!
Ebbene sì, i nostri ragazzacci ce l’hanno fatta: PROMOZIONE CONQUISTATA!
Dopo essersi qualificati per i playoff, superando un difficile girone provinciale, i nostri ragazzi hanno proseguito il loro percorso conquistando una meritata promozione in D1.
Un enorme grazie ai nostri giocatori per l’impegno, la dedizione e lo spirito di squadra. Grazie anche ai maestri Niky e Alessandra, al DS Gianluca Piccoli, al presidente e a tutto il circolo per l’organizzazione e il supporto durante questo percorso.
I protagonisti della promozione: Flavio Falcone Alessandro Fatone Valeriano Mangini Gaetano Spagnuolo Luca Cagginiello
Bravi ragazzi, questa D1 è tutta vostra!