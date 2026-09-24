A Vieste nasce il Galà dello Sport con grandi ospiti

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A VIESTE NASCE IL GALÀ DELLO SPORT: PREMI ED INCLUSIONE CON GRANDI OSPITI: STEFANO TACCONI, ANNALISA MINETTI ADRIANA VOLPE E BEPPE CONVERTINI

Domenica 27 settembre 2026, nella suggestiva cornice di Piazza della Marina Piccola a Vieste, con inizio alle ore 19.30, si terrà la prima edizione del Galà dello Sport. L’evento, nato per celebrare e premiare le eccellenze, le associazioni e i talenti sportivi del territorio di Vieste, metterà al centro del dibattito un tema fondamentale: l’inclusione sociale attraverso la pratica sportiva. La serata vanta la direzione artistica di Manila Gorio e sarà condotta da due volti noti della televisione italiana, Adriana Volpe e Beppe Convertini. Sul palco saliranno due testimonial d’eccezione che incarnano i valori del coraggio, della resilienza e del successo: Stefano Tacconi, storico e indimenticato portiere della Juventus e della Nazionale, e Annalisa Minetti, cantante, atleta paralimpica e simbolo di determinazione.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Vieste e dall’Assessorato comunale allo Sport. Di seguito le dichiarazioni istituzionali:

Il Sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti: «Ospitare la prima edizione del Galà dello Sport è per Vieste motivo di grande orgoglio. Questa amministrazione ha sempre creduto nello sport non solo come veicolo di promozione turistica e territoriale, ma soprattutto come strumento di aggregazione. Premiare i talenti e le realtà del nostro territorio in una cornice unica come Marina Piccola, alla presenza di figure straordinarie come Tacconi e Minetti, dimostra quanto Vieste sia ormai un punto di riferimento per i grandi eventi culturali e sociali della regione».

L’Assessore allo Sport, Gaetano Desimio: «Questo Galà nasce dalla volontà di dare il giusto riconoscimento a tutte le associazioni sportive e agli atleti viestani che, ogni giorno con fatica e passione, tengono alto il nome della nostra città e dell’intera Puglia. Abbiamo voluto fortemente che il filo conduttore dell’evento fosse il legame profondo tra la nostra comunità e i valori più sani dello sport».