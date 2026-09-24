Meteo
Nel weekend torna l’alta pressione, senza temperature eccessive…
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Nel weekend torna l’alta pressione, senza temperature eccessive…
Il primo weekend d’Autunno (Sabato 26 e Domenica 27 Settembre) sarà caratterizzato da una diffusa stabilità atmosferica, grazie all’espansione di un campo di alta pressione. Oltre alla prevalenza di sole, le temperature torneranno oltre le medie climatiche di riferimento, specie nei valori massimi.
Lo scrive IlMeteo.it
Le temperature, soprattutto domenica, torneranno a salire ma non oltre i 27 gradi.
I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud.