Alla Festa Patronale di Monte Sant’Angelo la cover band di Max Pezzali

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VOLUME AL MAX: ALLA FESTA PATRONALE LA MUSICA DEGLI 883 E MAX PEZZALI

Ci sono canzoni che non hanno età. Le riconosci dalla prima nota e, quando partono, tornano subito ricordi, estati, amici e storie.

Il 28 settembre, nella grande atmosfera della Festa Patronale in onore di San Michele Arcangelo, arriva “Volume al Max”, tribute band dedicata agli 883 e Max Pezzali.

Un viaggio dagli anni ’90 a oggi, tra i brani che hanno fatto cantare e continuano a far cantare intere generazioni.

Piazza de Galganis

Ore 22:00

Una notte di musica, ricordi e grandi canzoni tutte da cantare!