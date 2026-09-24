Monte Sant'Angelo
Alla Festa Patronale di Monte Sant’Angelo la cover band di Max Pezzali
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VOLUME AL MAX: ALLA FESTA PATRONALE LA MUSICA DEGLI 883 E MAX PEZZALI
Ci sono canzoni che non hanno età. Le riconosci dalla prima nota e, quando partono, tornano subito ricordi, estati, amici e storie.
Il 28 settembre, nella grande atmosfera della Festa Patronale in onore di San Michele Arcangelo, arriva “Volume al Max”, tribute band dedicata agli 883 e Max Pezzali.
Un viaggio dagli anni ’90 a oggi, tra i brani che hanno fatto cantare e continuano a far cantare intere generazioni.
Piazza de Galganis
Ore 22:00
Una notte di musica, ricordi e grandi canzoni tutte da cantare!