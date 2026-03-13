Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 14 e 15 marzo: la Luna illumina il Capricorno

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 14 e 15 marzo, i nati sotto il segno del Capricorno recuperano armonia e trasparenza nei rapporti familiari, sebbene debbano concedersi un momento di riposo dal lavoro senza nutrire rimpianti. I nativi dell’Acquario vivono invece una fase di grande slancio sentimentale e passione, ma sono chiamati a gestire con estrema cautela le possibili tensioni professionali previste per la giornata di domenica. Infine, i Pesci ritrovano fiducia nelle proprie capacità e si lasciano cullare dalla tenerezza in amore, pronti a trasformare un’intuizione improvvisa in un piano vincente per la propria carriera.

Il weekend 14-15 marzo secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – In queste 48 ore, Venere decide di prenderti per mano: l’amore diventa il tuo centro di gravità, lasciando tutto il resto in secondo piano. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, faresti bene a tuffarti a capofitto nella passione, evitando però di innescare inutili battibecchi con i nati sotto il segno del Leone o della Bilancia. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle di questo weekend preferiscono concederti una tregua e non si soffermano sugli affari.

Toro – Marte ti regala una grinta invidiabile nei sentimenti: è il momento perfetto per farti avanti e osare. All’orizzonte si intravedono incontri decisamente stuzzicanti, quindi non restartene in disparte. Attenzione però alla serata di domenica, che si preannuncia sottotono: meglio rifugiarsi nel calore degli amici ed evitare ogni tipo di attrito. Sul fronte lavorativo, la situazione resta stabile e senza scossoni.

Gemelli – Mettiti in gioco! Le previsioni astrologiche di Paolo Fox annunciano un weekend d’oro per i tuoi sentimenti: se c’è qualcuno che ti fa battere il cuore, il momento giusto per farti avanti è proprio adesso. Per quanto riguarda il lavoro, dacci un taglio: dopo una settimana a mille all’ora, la tua unica missione deve essere il relax. Proteggi la tua serenità ed evita inutili sforzi.

Cancro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, da sabato pomeriggio avrai l’occasione d’oro per ricucire un legame o affrontare quel chiarimento che rimandi da un po’. Se nel tuo cuore c’è qualcuno di speciale, usa queste 48 ore per creare momenti indimenticabili insieme: è il momento perfetto per costruire ricordi che restano. Sul fronte professionale? Stacca la spina e goditi il meritato riposo.

Oroscopo del weekend 14-15 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, preparati a una vera scarica di adrenalina: secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo mese vedrà rifiorire quella passione e quell’entusiasmo che ti erano mancati ultimamente. Ti chiudi finalmente alle spalle un periodo grigio e sottotono. Sul fronte lavorativo, se certi riscontri sembrano bloccati, non restare con le mani in mano: da domenica avrai il via libera per esplorare nuovi orizzonti e cercare opportunità diverse.

Vergine – Finalmente ti lasci alle spalle il nervosismo degli ultimi giorni. In amore, se una porta si è chiusa, ora hai la forza necessaria per guardare avanti senza rimpianti. Se invece hai un partner al tuo fianco, riscopri quella complicità leggera che vi mancava da un po’. Sul fronte lavorativo, il consiglio è categorico: ferma i motori. Dopo una settimana così intensa, il recupero psicofisico non è un optional, ma una necessità.

Bilancia – In questo periodo, la tua proverbiale diplomazia potrebbe essere un ostacolo invece di una risorsa. Se senti aria di crisi nei rapporti personali, smetti di cercare il compromesso a tutti i costi: punta sull’assoluta sincerità. La Luna del weekend purtroppo non sarà ancora dalla tua parte per risolvere i conflitti, e anche sul fronte professionale la domenica si preannuncia carica di incertezze. Prenditi il tuo tempo per riflettere.

Scorpione – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovresti puntare tutto sulla creatività in amore: un appuntamento fuori dagli schemi potrebbe davvero ribaltare il tuo weekend. Per quanto riguarda la carriera, le stelle confermano la tua crescita, ma ti suggeriscono di staccare la spina prima di arrivare al limite. Il successo arriva anche attraverso il riposo.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 14-15 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per te è tempo di voltare pagina. In amore, i sentimenti tornano a fiorire, regalandoti quella pace interiore che ti mancava da un po’. Sul fronte lavorativo, ti lasci finalmente alle spalle la fatica dei giorni scorsi per riabbracciare una carica e una voglia di fare tutte nuove.

Capricorno – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo fine settimana ti regala l’occasione perfetta per riaprire il dialogo in famiglia. Ritroverai finalmente quella stabilità e trasparenza che cercavi da tempo nei rapporti più stretti. Per quanto riguarda la professione, la Luna nel tuo segno ti suggerisce di rallentare: concediti una pausa rigenerante tutta per te, scacciando ogni inutile senso di colpa.

Acquario – In amore, hai finalmente il vento in poppa. Se sei single, senti un forte desiderio di spingerti oltre i soliti confini e sperimentare nuove emozioni. Se invece vivi una relazione, è il momento perfetto per ritrovare quell’intesa speciale con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, però, tieni la guardia alta nella giornata di domenica: muoviti con estrema prudenza per evitare che esploda qualche tensione improvvisa.

Pesci – Finalmente torni a credere in te stesso. In amore, la tua ritrovata serenità ti permetterà di vivere momenti di estrema tenerezza, lasciandoti trasportare da un’ispirazione profonda. Per quanto riguarda la carriera, non sottovalutare i tuoi desideri: un sogno o un’improvvisa illuminazione ti indicheranno la strada giusta per pianificare i tuoi prossimi passi con successo.