Oroscopo di Paolo Fox del mese di settembre con le pagelle per la prima sestina su amore, lavoro e benessere: voto 8 ai Gemelli

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del mese di settembre, i Gemelli supereranno lo stress iniziale grazie a un forte intuito dal 10 settembre e a nuove idee dal 23. In amore, i single avranno occasioni di colpi di fulmine tra il 10 e il 13, mentre le coppie progetteranno novità per la casa. La stanchezza iniziale lascerà spazio alla vitalità. I nativi del Cancro sul lavoro dovranno agire con cautela ed evitare polemiche d’impulso nei primi giorni. L’amore e la comunicazione miglioreranno notevolmente dall’11 settembre. La salute richiederà riposo all’inizio, con un netto recupero fisico dal 15. I nati sotto il segno del Leone inizieranno forte sul lavoro ottenendo successi e traguardi concreti. In amore pretenderanno maggiore chiarezza a causa di una Venere esigente dal 10 settembre. Il benessere generale sarà buono, con un calo di energia da gestire solo a fine mese.

Il mese di settembre secondo Paolo Fox: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Sul lavoro, l’oroscopo di Paolo Fox ti mette in guardia: i rapporti con soci e colleghi vivranno qualche momento di tensione, soprattutto intorno a venerdì 11 e lunedì 21 settembre. In queste giornate mantieni la calma ed evita polemiche inutili. Dal 10 del mese, un Mercurio ambiguo ti chiederà di mettere nero su bianco accordi legali o finanziari e sistemare pratiche in sospeso. Nessun dramma all’orizzonte: la protezione di Giove ti dona la tenacia giusta per difendere le tue posizioni. Forse dovrai rivedere qualche progetto per consolidare quanto fatto finora, ma dal 28 settembre, con Marte di nuovo dalla tua parte, recupererai terreno ed energia. In amore aspettati qualche piccola scossa nella prima metà del mese. Piccoli scontri sono naturali, specie nelle storie di lunga data, ma fai attenzione ai weekend del 12-13 e 19-20 settembre: non forzare chiarimenti e sii paziente. Se il tuo legame è solido, non rischi nulla. La svolta arriva dopo il 23: nel fine settimana del 26-27, con la Luna nel tuo segno, avrai la grinta ideale per affrontare ciò che non va e rafforzare la coppia. Se sei single, spazio all’adrenalina: sarai attratto da persone anticonformiste o artistiche, pronte a farti battere il cuore e a ridarti carica. Per il benessere, la stanchezza accumulata si farà sentire. Alcuni pianeti nervosi provano il tuo fisico, ma Giove resta il tuo asso nella manica: ti darà la forza di superare gli ostacoli e rigenerarti rapidamente. Il finale di mese sarà in netto recupero, con un’energia tutta nuova. Voto: 7

Toro – In campo lavorativo, le previsioni astrologiche di Paolo Fox tracciano un settembre di sfide. Se fai sempre le stesse cose o senti di lavorare molto per guadagnare poco, la voglia di cambiare aria si farà sentire forte. Certe routine ti vanno strette e la mancanza di riconoscimenti ti pesa sul morale. Attenzione a lunedì 14 e martedì 15: le relazioni con colleghi ambiziosi o poco preparati potrebbero innervosirti. Valuta bene ogni mossa senza cedere al pessimismo. Punta invece tutto su lunedì 21 e martedì 29, le giornate migliori per farti avanti e proporre le tue idee. In amore, lo stress della professione rischia di ripercuotersi nella vita di coppia. Potresti sentirti inascoltato o frustrato, ma il tuo punto di forza è la capacità di affrontare i problemi a muso duro. Le storie stabili reggeranno bene, mentre quelle più traballanti risentiranno dei malintesi. Se hai questioni aperte con un ex, cerca una tregua ed evita di tirare la corda, in particolare martedì 22 e mercoledì 23. Che vi dividano i troppi impegni o la distanza fisica, l’importante è ritrovare la complicità prima che il mese finisca, per non strascicare incomprensioni a lungo. Sul piano fisico e mentale, le tensioni ti affaticheranno ancora un po’. Servirà prudenza attorno al 15, 16 e 22 settembre. La forma migliore e la serenità torneranno nell’ultima parte del mese, con un buon recupero tra il 27 e il 30. Voto: 6,5

Astrologia e pagelle di settembre: Gemelli e Cancro

Gemelli – L’inizio di settembre trascina ancora un po’ di stress da fine agosto, ma secondo l’oroscopo di Paolo Fox la musica cambia in fretta. Nei primi giorni potresti sentirti sotto esame o percepire scetticismo intorno a te sui tuoi progetti finanziari o lavorativi. Non temere: dopo il 10 Mercurio torna a favore e ti dona una lucidità straordinaria. L’azione congiunta di Urano, Nettuno e Saturno stimola il tuo intuito, permettendoti di anticipare le mosse altrui, mentre Giove e il Sole (dal 23) accendono le idee e la fiducia in te stesso. Supererai ogni ostacolo pratico a testa alta. Se sei single, sintonizzati sulle giornate tra il 10 e il 13 settembre: il tuo fascino sarà alle stelle e potresti fare incontri stuzzicanti con persone fuori dal comune. Benvenuti colpi di fulmine e colpi di testa! Se invece hai già un partner, sentirai il bisogno di costruire qualcosa di concreto: un trasloco, una casa, dei lavori di rinnovamento o un nuovo progetto a due. Hai bisogno di spazzare via la noia e ridare sprint alla relazione per sentire che state crescendo insieme. A livello di benessere, i primi del mese vedranno un po’ di stanchezza mentale e distrazione causate dai troppi impegni al rientro dalle vacanze. Niente paura: giorno dopo giorno ritroverai vitalità, concentrazione e la giusta carica per gestire ogni impegno. Voto: 8

Cancro – Sul lavoro, le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti vedono grintoso grazie a Marte nel segno, anche se il contrasto con Saturno ti imporrà cautela. Se ti sei sentito messo da parte, evita reazioni d’impulso o polemiche sterili, specialmente lunedì 7. Sfrutta questa spinta per riflettere, studiare nuove strategie e pianificare percorsi alternativi. Se la tua routine ti ha stancato, settembre offre l’occasione giusta per guardarti intorno, a patto di non cedere a critiche distruttive che a metà mese complicherebbero solo le cose. In amore, i primi dieci giorni risentono di una Venere ritrosa: comunicare le tue emozioni non sarà facilissimo, con weekend spesso sottotono (occhio in particolare a sabato 5 e domenica 6). Se hai una storia nata da poco, dai tempo per maturare. Chi si è sposato di recente o sta per farlo potrebbe sentire il peso delle responsabilità economiche, mentre i più giovani riflettono sulla famiglia. I chiarimenti migliori arriveranno dall’11 in poi, quando Venere torna attiva: segna sul calendario il 14, 15 e 25 settembre. La seconda metà del mese promette ottime chance anche per i cuori solitari. Per quanto riguarda la salute, i fine settimana richiederanno un po’ di riposo per gestire il nervosismo. Tu però hai ormai imparato a capire cosa ti fa bene e cosa no. Il recupero fisico parte dal 15 e si fa evidente dopo il 24: un mese che inizia piano ma si chiude davvero alla grande. Voto: 7,5

Paolo Fox e l’oroscopo di settembre 2026: pagelle per Leone e Vergine

Leone – Nelle nuove previsioni astrologiche di Paolo Fox, il tuo settembre parte subito con il motore al massimo sul lavoro. Tra contratti, rinnovi e progetti nati mesi fa, stai finalmente raccogliendo frutti concreti e superando ogni dubbio. Grazie ai transiti a favore, hai la strada spianata verso traguardi ambiziosi, specialmente se usi la tua creatività, studi o punti su idee innovative. Segna in agenda l’8, il 9, il 17 e il 18 per le decisioni chiave, e non sottovalutare il weekend del 26-27 per recuperi economici o intuizioni d’oro. In amore c’è da ballare un po’ di più: dal 10 Venere alza la asticella. Se fai coppia fissa evita di discutere per sciocchezze, mentre se stai tentennando pretenderai chiarezza immediata. La prima metà del mese premia i single in cerca di leggerezza, ma occhio ai nervosismi attorno al 14, 15 e 22 per spese di troppo. Le relazioni segrete? Decisamente sconsigliate. Dal punto di vista del benessere, recuperi energia all’inizio, ma tra il 28 e il 30 la stanchezza potrebbe farsi sentire. Rallenta il ritmo e non pretendere tutto subito! Voto: 8,5

Vergine – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, settembre rappresenta una vera e propria rinascita. Per svoltare nella professione ti basta fare una cosa: elimina il superfluo, riduci i costi e fa’ spazio a strategie fresche per sbaragliare la concorrenza. Con il Sole nel segno, Mercurio fino al 10 e un Marte grintoso, hai tutte le carte in regola per vincere la tua scommessa, forte delle consapevolezze maturate dopo un inizio d’anno confuso. Lunedì 14, martedì 15 e lunedì 21 saranno giornate perfette per cogliere al volo importanti risposte. Anche sul piano sentimentale si cambia musica. La Venere che ti protegge dal 10 in poi sblocca le emozioni: lasciati andare, goditi le sorprese del 15 e la forte complicità del weekend 19-20. Se sei single, basta con le diffidenze, meriti una storia autentica. Sul fronte della salute, il transito di Urano ti chiede di staccare la spina. Dal 7 regalati un’attività che riequilibri corpo e mente per non farti logorare dai troppi pensieri. Voto: 9