Grande fratello vip, Simone Annichiarico torna in Casa? L’indiscrezione

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Simone Annichiarico è stato tra i protagonisti assoluti delle prime giornate del Grande fratello vip. L’ex conduttore di Italia’s got talanet è stato particolarmente apprezzato dal pubblico sia per le sue opinioni senza tanti peli sulla lingua sia per il suo comportamento fuori dalle righe. Proprio per questo la squalifica dell’uomo è stata una doccia gelata per i fans. Simone Annichiarico ha infatti detto una bestemmia mentre si trovava a cucinare il pranzo all’interno della Casa. Per questo motivo, la produzione del Grande fratello vip è stata costretta ad eliminarlo dal gioco. Una volta arrivato in studio, Ilary Blasi come le sue due opinioniste sono apparse solidali con Simone. La conduttrice ha affermato di sperare che abbia una seconda chance all’interno del programma.

Simone Annichiarico di nuovo al Grande fratello vip?

Ilary Blasi come Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli sono apparse favorevoli nel dare una seconda possibilità a Simone Annichiarico. La conduttrice ha dichiarato durante l’ultima puntata del Grande fratello vip: “Per la frase che hai pronunciato ieri, il Grande Fratello ha deciso che non potrai rientrare in Casa. Io non posso decidere adesso, non posso perché non sono io a decidere, però facciamo una cosa: io inoltre questa tua richiesta al Grande Fratello e alla produzione, e nei prossimi giorni vediamo quello che succede. Io più di questo non posso dirti, se non che mi dispiace” A gettare benzina sul fuoco è arrivata un’indiscrezione di Davide Maggio, che ha rivelato: “La casa di produzione e autori starebbero facendo di tutto per far rientrare il concorrente che, al momento, è ‘blindato’ in hotel”. Simone farà ritorno nella Casa? Non resta che attendere per saperlo…